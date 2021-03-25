Россияне не одобрили открытый в Португалии памятник Юрию Гагарину

17 октября в Португалии, в городе Оэйраш открыли памятник космонавту Юрию Гагарину. Открытие монумента было приурочено к 60-летию со дня полета человека в космос. Прошло оно в рамках Международного фестиваля науки FICA-2021.

В открытии памятника принял участие и посол РФ в Португалии Михаил Камынин.

«Мы всегда будем помнить имена первых смельчаков, совершивших первый полет в космос и первое кругосветное путешествие: Юрия Гагарина и Фердинанда Магеллана. Не помня прошлого, мы никогда не сможем двигаться вперед в будущее. И установка бюста Юрия Гагарина на земле великих мореплавателей океана - это шаг в правильном направлении, к дружбе и сотрудничеству»

, – заявил Камынин на торжественном мероприятии.

В рунете к событию отнеслись неоднозначно. «Не люблю я бюсты. А этот вообще как голова профессора Доуэля смотрится», – написала в Твиттере пользовательница под ником Доната Грос.

Бюст Гагарина был расположен на выкрашенном в красный цвет камне с символикой СССР. «Российское посольство и красный флаг? Это как и почему?» – задается вопросом россиянин Егор Командир. «Красный флаг здесь, потому что антисоветчина и фашизация это для внутреннего рынка РФ, а за рубеж надо транслировать о том, что мы сильные и везде первые, а тут уже без советского наследства никак», – делится своими соображениями Кирилл Цепельников.

«А у нас Рогозин затирает везде символику СССР, ему перед американскими хозяевами стыдно», – пишет Виталий Харин.

«У себя сносим, за кордоном устанавливаем», – отметил Евгений Корчуганов с отсылкой к недавнему случаю на Сахалине.