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«У нас в 80-х это случалось нередко»: БГ поддержал Васю Обломова, концерт которого власти сорвали в Питере

Сам Василий рассказал подробности произошедшего

Фото: Global Look Press

Музыканта Васю Обломова, которому полиция безосновательно сорвала выступление в питерском клубе, поддержали коллеги Борис Гребенщиков и один из создателей группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов.

«Поздравляю! – написал Борис Борисович в комментариях к сообщению музыканта об остановке выступления в фейсбуке. -  У нас это в первой половине 80х случалось нередко. Ничего не меняется. В менты не тащили?».
«Пока нет», - ответил Вася.
«Слава Богу!», - резюмировал Гребенщиков.

Глеб Самойлов поддержал Обломова словами: «Вася, прими моё сочувствие, семье и всем близким – терпения. Сейчас вы Васе нужнее всех».

Сам Василий Обломов записал видео, в котором рассказал о деталях спецоперации по срыву его концерта. Выступление планировалось в клубе «Время N». Во время репетиции представитель организаторов сообщил, что «похоже, концерта сегодня здесь не будет». Владельцам площадки позвонили из администрации и сказали, что «концерт этого артиста у вас сегодня не состоится, в противном случае пообещали прислать проверку с полицией, Роспотребнадзором и ещё кем-то, которая скорее всего найдёт какие-нибудь нарушения». Никакой бумаги, запрещающей концерт, музыкантам не предоставили.

Музыканты оперативно нашли новую площадку – Aurora Concert Hall. Там удалось начать концерт, однако на третьей песне полицейские зашли в клуб, подошли к звукорежиссёру и сказали: «Вырубай!» Эту песню доиграли, в концерте возникла пауза: начались переговоры с юристом клуба. Однако юрист ничего не смог противопоставить фразе: «На это выступление Обломова в «Авроре» не было получено разрешение в департаменте культуры Санкт-Петербурга. Концерт проводить нельзя, он небезопасный и не разрешён».

- Это не переговоры, это правила и законы, - резюмировал Обломов. – Мы вернулись на сцену, сообщили собравшимся, что концерт никак не может быть продолжен. Это всё очень грустно и очень печально. По меньшей мере десять концертов в Питере в этот день было проведено.

Вася Обломов известен не только песней «Еду в Магадан», но и своими остросоциальными композициями в стиле интеллигентного рэпа, а также творческими коллаборациями с Сергеем Шнуровым, Noize MC, Ксенией Собчак, Леонидом Парфёновым, Глебом Самойловым и другими. В его клипах снимались Михаил Ефремов, Юрий Дудь, Максим Виторган, Артём Михалков, рэпер Ноггано, писатель Сергей Минаев. Обломов написал заглавные песни к фильмам «Духless 2» и «Призрак» (в последнем фильме её исполняют Фёдор Бондарчук и Семён Трескунов), а также к сериалу «Салам Масква». В разгар митингов в поддержку Алексея Навального в 2021 году Вася записал песню «Запотело моё забрало».

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