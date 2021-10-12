«У нас в 80-х это случалось нередко»: БГ поддержал Васю Обломова, концерт которого власти сорвали в Питере

Музыканта Васю Обломова, которому полиция безосновательно сорвала выступление в питерском клубе, поддержали коллеги Борис Гребенщиков и один из создателей группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов.

«Поздравляю! – написал Борис Борисович в комментариях к сообщению музыканта об остановке выступления в фейсбуке. - У нас это в первой половине 80х случалось нередко. Ничего не меняется. В менты не тащили?».

«Пока нет», - ответил Вася.

«Слава Богу!», - резюмировал Гребенщиков.

Глеб Самойлов поддержал Обломова словами: «Вася, прими моё сочувствие, семье и всем близким – терпения. Сейчас вы Васе нужнее всех».

Сам Василий Обломов записал видео, в котором рассказал о деталях спецоперации по срыву его концерта. Выступление планировалось в клубе «Время N». Во время репетиции представитель организаторов сообщил, что «похоже, концерта сегодня здесь не будет». Владельцам площадки позвонили из администрации и сказали, что «концерт этого артиста у вас сегодня не состоится, в противном случае пообещали прислать проверку с полицией, Роспотребнадзором и ещё кем-то, которая скорее всего найдёт какие-нибудь нарушения». Никакой бумаги, запрещающей концерт, музыкантам не предоставили.

Музыканты оперативно нашли новую площадку – Aurora Concert Hall. Там удалось начать концерт, однако на третьей песне полицейские зашли в клуб, подошли к звукорежиссёру и сказали: «Вырубай!» Эту песню доиграли, в концерте возникла пауза: начались переговоры с юристом клуба. Однако юрист ничего не смог противопоставить фразе: «На это выступление Обломова в «Авроре» не было получено разрешение в департаменте культуры Санкт-Петербурга. Концерт проводить нельзя, он небезопасный и не разрешён».

- Это не переговоры, это правила и законы, - резюмировал Обломов. – Мы вернулись на сцену, сообщили собравшимся, что концерт никак не может быть продолжен. Это всё очень грустно и очень печально. По меньшей мере десять концертов в Питере в этот день было проведено.