Ширвиндт стал президентом Театра Сатиры
Такое решение было принято во время представления труппе нового художественного руководителя театра Сергея Газарова. Назначение на новый пост не обошлось без сатиры со стороны Александра Анатольевича
На этой неделе Театру Сатиры был представлен новый художественный руководитель – Сергей Газаров.
Само представление было коротким, но за ним стоит довольно длинная история, о которой «Собеседник» уже писал. Сергей Газаров сменил на почту худрука Сатиры уволившегося Александра Ширвиндта, который руководил театром больше 20 лет.
Надеемся, эта, так сказать, рокировка станет самой бескровной и гармоничной в новейшей истории российского театра (тьфу три раза).
На сцене напротив актёров и служащих Сатиры расположились главные действующие лица — руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, новый худрук Сергей Газаров и просто легенда и любовь россиян Александр Анатольевич Ширвиндт.
Ну а где Ширвиндт, там скучно и дежурно не бывает. Все произошло буквально за полчаса.
После того как Сергей Газаров принял, так сказать, присягу, сказав все нужные в таких случаях слова — «Я хорошо понимаю плюсы и минусы театра, как его развивать и за какое время. В театре, как и в любом другом производстве, все определяет работа. Я нуждаюсь в поддержке труппы и руководства. Мне это сильно поможет!» — он уже на правах нового худрука предложил:
«Не представляю, что Александр Анатольевич просто уйдёт. Я предлагаю оставить его в качестве президента. Действующего президента».
Едва ли это предложение удивило присутствующих, так как о президентстве Ширвиндта стали говорить сразу после того, как он оставил пост художественного руководителя.
Но зал, разумеется, горячо зааплодировал, а глава депкульта предложение поддержал: «Решение надо принимать сейчас».
И тут взял слово сам Александр Анатольевич:
– Что приятно, всё-таки у нас есть какой-то в этой акции эксклюзив. Ведь как обычно бывает: либо человека выгоняют, он становится худруком в изгнании и начинается бог знает что, или его выносят ногами вперёд, а мимо него обратным ходом идёт новый худрук без цензуры. А у нас какой-то намечается премьерный вариант, – неподражаемо, флегматично, юмористически и свободно отреагировал Ширвиндт.
А потом прибавил, что президент театра — это «выборная должность», что тут должны быть «урны, надсмотрщики и иностранные агенты», что быть президентом театра — это «безумная придумка, какая-то мистика, но интересная…»
– Как бы ни называться, но с чего бы хлопать дверью? Наш театр — семья, и так всегда было, при всех перепадах существования, — сказал Александр Анатольевич.