Ширвиндт стал президентом Театра Сатиры

Ну а где Ширвиндт, там скучно и дежурно не бывает. Все произошло буквально за полчаса.

После того как Сергей Газаров принял, так сказать, присягу, сказав все нужные в таких случаях слова — «Я хорошо понимаю плюсы и минусы театра, как его развивать и за какое время. В театре, как и в любом другом производстве, все определяет работа. Я нуждаюсь в поддержке труппы и руководства. Мне это сильно поможет!» — он уже на правах нового худрука предложил:

«Не представляю, что Александр Анатольевич просто уйдёт. Я предлагаю оставить его в качестве президента. Действующего президента».

Едва ли это предложение удивило присутствующих, так как о президентстве Ширвиндта стали говорить сразу после того, как он оставил пост художественного руководителя.

Но зал, разумеется, горячо зааплодировал, а глава депкульта предложение поддержал: «Решение надо принимать сейчас».

И тут взял слово сам Александр Анатольевич:

– Что приятно, всё-таки у нас есть какой-то в этой акции эксклюзив. Ведь как обычно бывает: либо человека выгоняют, он становится худруком в изгнании и начинается бог знает что, или его выносят ногами вперёд, а мимо него обратным ходом идёт новый худрук без цензуры. А у нас какой-то намечается премьерный вариант, – неподражаемо, флегматично, юмористически и свободно отреагировал Ширвиндт.

А потом прибавил, что президент театра — это «выборная должность», что тут должны быть «урны, надсмотрщики и иностранные агенты», что быть президентом театра — это «безумная придумка, какая-то мистика, но интересная…»

– Как бы ни называться, но с чего бы хлопать дверью? Наш театр — семья, и так всегда было, при всех перепадах существования, — сказал Александр Анатольевич.