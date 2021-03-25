Сергей Газаров пришёл на место Ширвиндта

Александр Ширвиндт, который руководил Театром Сатиры более 20 лет, возможно, станет его почётным президентом (это пожизненная должность). Сейчас он находится на больничном и пока не высказал конкретного мнения по поводу назначения Газарова.

При этом Сергей Газаров чуть менее года назад был назначен худруком Театра Джигарханяна (уже переименованного в «Прогресс-сцену Армена Джигарханяна»), — и поэтому будет совмещать оба поста. Новое назначение, по его словам, потребует от него работы «не 24/7, а 48/7», поскольку он не имеет права не выполнить свои обязательства перед коллегами в Театре Джигарханяна.

История назначения Сергея Газарова в Татр Сатиры началась еще летом 2020-го (а разговоры об этом шли еще до пандемии), когда Александр Анатольевич Ширвиндт написал первое заявление о своём увольнении. Но тогда директор Театра сатиры Агаев, как говорят, буквально упросил его остаться. И это можно понять. Кроме того, что Ширвиндт легендарный артист и очень любим публикой, наши театры в принципе устроены так, что смена кого-то из руководителей приводит к землетрясению на подведомственной ему территории. Там как из-под земли начинают вылезать на свет божий кадровые проблемы, давние скандалы и злоупотребления. Александр Ширвиндт не раз сам высказывался на эту тему, со свойственным ему горьковатым сарказмом заявляя, что должность художественного руководителя скоро вымрет, как вымерли динозавры. На место худруков придут продюсеры, а с ними на театральную сцену хлынет и шоу-бизнес.

Кажется, Газаров намерен сдержать этот процесс. «Я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом», — сказал новоназначенный худрук.

У Сергея Газарова огромный актерско-режиссерский опыт, он работал, кроме прочего, и в «Современнике», и в Табакерке, и в «Сатире», и труппа, вероятнее всего, примет нового худрука без проблем. Трения у Сергея Ишхановича могут возникнуть с директором Театра Сатиры Мамедом Агаевым. Как уверяют нас в театральной среде, директор относится к назначению Газарова без восторга.

– Сергей Ишханович, правда ли, что директор театра Агаев не хочет видеть вас в этой должности? – спрашивали мы у Газарова при первой попытке его назначения год назад.

– Вы знаете, Мамеда я видел всего раза два или три в кабинете у Ширвиндта. Мы обсуждали работу над спектаклем, который Александр Анатольевич попросил меня поставить. Я совершенно ничего не могу сказать по поводу интриг – я просто ничего об этом не знаю. Но если говорить вообще, то, понимаете, театр без интриг существовать не может. Быть ли мне худруком, решает никак не Мамед Агаев… Это должно делаться только с одобрения Александра Анатольевича Ширвиндта. Есть такое понятие, как творческая программа театра. Она должна быть сохранена и выдержана. Театр достаточно специфический, и абы кого туда на пост худрука не поставишь, даже если человек талантливый и усердный. Это не просто прийти на завод и сказать: выпускали трубы и будем выпускать трубы дальше. Здесь все гораздо тоньше, поэтому у действующего худрука здесь обязательно должна быть главная роль.