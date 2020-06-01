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Юлия Пересильд за сутки до полёта: "Мы очень устали. Сегодня нужно отдохнуть"

Актриса и режиссёр Клим Шипенко рассказали о своём состоянии перед съёмками в космосе

Фото: Саша Гусов

На 5 октября назначен старт корабля «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко на борту. Менее чем за сутки до старта на Байконуре экипаж ответил на вопросы журналистов.

– Это полностью противоположные профессии, нам предстоит узнать, как мы будем это совмещать, – сказала Юлия Пересильд. – Актриса должна быть нежной, чувствительной, эмоции должны быть близко, а у космонавта всё должно быть наоборот, он должен быть собранным, сконцентрированным, а все эмоции – после полёта.

Мы полностью противоположные системы. Наша творческая среда. Для творческого человека нужно отсутствия дисциплины. А тут всё по минутам, никакого выбора особо не было: беги, терпи, держи, быстрее! Это было непросто и очень неожиданно. Но справились вроде бы. Мне предстоит какое-то невероятное чудо, это большая удача.

Но осталось меньше суток, и сегодня надо забыть, актриса ты или космонавт. Нужно просто отдохнуть, сосредоточиться и приготовиться к завтрашнему дню. Всё это время мы очень тяжело работали. Несмотря на наш весёлый нрав и улыбки, мы очень устали. И психологически, и физически, и морально тяжело. Если бы мне сказали пройти это ещё раз, я бы уже с пониманием дела шла бы. Но, наверное, всё равно бы шла.

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Юлию Пересильд спросили, не боится ли она того, что лицо в невесомости будет деформироваться.

– Это конечно больной вопрос, – сказала актриса. – Очень жду утра 6 октября. Девочки знают, что утро и на Земле бывает непростым. Есть лайфхаки от космонавтов. Всё попробуем. Дорогие зрители, вы увидите меня на Земле в моём обычном обличье. А тут уж потерпите.

Юлия сказала, что очень сложной была научная часть:

– Учила аббревиатуры до 4 часов ночи. Спасибо, что память хорошая благодаря текстам, которые мы запоминаем.

Для командира экипажа Антона Шкаплерова это будет четвёртый полёт. Ему, в свою очередь, тоже предстоит поменять профессию – сыграть роль в фильме, и командир посетовал, что сценарий Клим периодически меняет:

– Тяжеловато нам, непрофессиональным актёрам, но надеюсь, всё получится. Придётся вспомнить, как в школе читали тексты с выражением.

Командир рассказал, что корабль был доработан для управления без бортинженера:

– Я горд за себя. Мне доверили миссию полететь без двух профессионалов. В меня поверили, что я справлюсь. На борту будет огромное для космических экспедиций количество техники, фото-, видео-, световой аппаратуры. Однако режиссёр сетует, что техники как раз будет значительно меньше обычного. Российский сегмент превратится на время в съёмочную площадку.

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