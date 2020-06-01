Юлия Пересильд за сутки до полёта: "Мы очень устали. Сегодня нужно отдохнуть"

На 5 октября назначен старт корабля «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко на борту. Менее чем за сутки до старта на Байконуре экипаж ответил на вопросы журналистов.

– Это полностью противоположные профессии, нам предстоит узнать, как мы будем это совмещать, – сказала Юлия Пересильд. – Актриса должна быть нежной, чувствительной, эмоции должны быть близко, а у космонавта всё должно быть наоборот, он должен быть собранным, сконцентрированным, а все эмоции – после полёта.

Мы полностью противоположные системы. Наша творческая среда. Для творческого человека нужно отсутствия дисциплины. А тут всё по минутам, никакого выбора особо не было: беги, терпи, держи, быстрее! Это было непросто и очень неожиданно. Но справились вроде бы. Мне предстоит какое-то невероятное чудо, это большая удача.

Но осталось меньше суток, и сегодня надо забыть, актриса ты или космонавт. Нужно просто отдохнуть, сосредоточиться и приготовиться к завтрашнему дню. Всё это время мы очень тяжело работали. Несмотря на наш весёлый нрав и улыбки, мы очень устали. И психологически, и физически, и морально тяжело. Если бы мне сказали пройти это ещё раз, я бы уже с пониманием дела шла бы. Но, наверное, всё равно бы шла.