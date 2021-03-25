Космонавт Елена Серова о полёте Юлии Пересильд: «Считаю, что это будет уникальный опыт»

5 октября актриса Юлия Пересильд отправляется в космос для съёмок в фильме «Вызов». «Собеседник» поговорил с женщиной-космонавтом Еленой Серовой о том, как такое могло случиться, чтобы на МКС отправили актрису.

– Да, она актриса, но, я так пониманию, правильно подготовленная. И до этого летали в космос туристы, в том числе, и американцы. У них женщины-туристы прекрасно себя проявили.

– Елена Олеговна, а не нужно долго готовить к такому космическому полёту?

– Не думаю. Это космонавтов готовят очень долго, потому что они должны полностью разбираться в космической технике… Понимаете, это как перелёт на самолёте совершить. Вас же для этого полёта не готовят, вам просто дают краткую инструкцию, что нужно делать в той или иной ситуации, когда вы на борт входите.

– А вы верите, что этот полёт состоится? Потому что есть мнение, будто бы это пиар фильма…

– Что значит, состоится или не состоится?! Уже ракета, практически, на парах и скоро старт. Они уже на Байконуре. И дальше всё практически готово, основной экипаж, резервный экипаж, дублирующий. На Байконуре они в режиме ожидания.

Я считаю, что вообще проект хороший, потому что, по моему мнению, мы должны зарезервировать свой космос. А не так, как нас Америка показывает – почему-то пьяниц, в шапках-ушанках. Мы были первые в космосе. И, если нашим ребятам удастся впервые снять киноэпизоды в реальной невесомости, это просто будет великолепно! Почему нет?

– Просто когда женщина в космосе, это всегда так удивительно, потому что вроде как это мужская профессия, по большому счету, наверное.

– У женщин много мужских профессий было раньше. На минуточку: и юбки, и колготки начали первые мужчины носить. Но, конечно, это были давние времена. Я ни в коем случае не умаляю мужских достоинств, и, безусловно, мужчинам всё это дано больше в космосе, там требуется чёткое знание, умение. И, конечно, присутствие силы, оно необходимо во время выхода в открытый космос. Но там нет ничего такого сверхъестественного, что не могла бы сделать женщина. Опять же, что касательно адаптации… Когда прилетели на борт станции, я себя великолепно чувствовала.

– А нет ли там разницы в ощущениях – мужской пол или женский пол?

– Это все равно, что спросить здесь на Земле влияет ли гравитация на мужской и женский пол по-разному. В космос летят профессионалы, если мы говорим о космонавтах. Знаете, мужики и женщины тоже разные бывают. Есть мужчины и женщины, которые реально годятся для спорта, и есть, которые не годятся для спорта. Есть мужчины и женщины, которые ведут себя интеллигентно, а есть мужчины и женщины, которые ведут себя истерично. Это зависит исключительно от личности, от индивидуальности, от биологических каких-то особенностей, и так далее.

Вы знаете, я не феминистка, абсолютно, нет. Более того, я вообще не приемлю это направление, потому что бог дал мужчин и женщин, но это не значит, что одни выше, а другие где-то очень низенько. Абсолютно, нет! У нас в своё время писали, что женщина не способна наукой заниматься. Посмотрите, сколько великолепных учёных женщин вышло! Правда, они были вынуждены из-за этих предубеждений уехать за границу. Но после этого они не перестали быть женщинами…

В случае этого полёта, думаю, у ребят – уникальный опыт, конечно, они вытянули счастливый билет. Они из немногих простых людей, которым доведётся сейчас смотреть на нашу Землю с высоты орбиты. Ну, конечно, за короткий период времени им нужно будет проделать колоссальную работу. У них не так много дней, и они должны будут снять хороший сюжет.

– А по-другому воспринимаешь Землю, когда возвращаешься оттуда?

– Да. Ты немножко по-другому на всё смотришь, это правда. Но для того, чтобы передать эти ощущения, эмоции, конечно, лучше своими глазами на это посмотреть. Начинаешь немножечко по-другому себя ощущать. Человек не может стать лучше или хуже. Он рождается тем, кем рождается. Но человек не может испортиться, значит, в нём это уже было заложено. Не может человек кардинально поменяться. А, если говорить об этом проекте, то считаю, что это будет уникальный опыт – новая страничка в истории кинематографа.