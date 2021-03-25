Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:29

Космонавт Елена Серова о полёте Юлии Пересильд: «Считаю, что это будет уникальный опыт»

«Собеседник» поговорил с женщиной-космонавтом о предстоящей экспедиции на МКС с участием актрисы и режиссёра Клима Шипенко

Фото: Instagram Елены Серовой

5 октября актриса Юлия Пересильд отправляется в космос для съёмок в фильме «Вызов». «Собеседник» поговорил с женщиной-космонавтом Еленой Серовой о том, как такое могло случиться, чтобы на МКС отправили актрису.

– Да, она актриса, но, я так пониманию, правильно подготовленная. И до этого летали в космос туристы, в том числе, и американцы. У них женщины-туристы прекрасно себя проявили.

– Елена Олеговна, а не нужно долго готовить к такому космическому полёту?

– Не думаю. Это космонавтов готовят очень долго, потому что они должны полностью разбираться в космической технике… Понимаете, это как перелёт на самолёте совершить. Вас же для этого полёта не готовят, вам просто дают краткую инструкцию, что нужно делать в той или иной ситуации, когда вы на борт входите.

– А вы верите, что этот полёт состоится? Потому что есть мнение, будто бы это пиар фильма…

– Что значит, состоится или не состоится?! Уже ракета, практически, на парах и скоро старт. Они уже на Байконуре. И дальше всё практически готово, основной экипаж, резервный экипаж, дублирующий. На Байконуре они в режиме ожидания.

Я считаю, что вообще проект хороший, потому что, по моему мнению, мы должны зарезервировать свой космос. А не так, как нас Америка показывает – почему-то пьяниц, в шапках-ушанках. Мы были первые в космосе. И, если нашим ребятам удастся впервые снять киноэпизоды в реальной невесомости, это просто будет великолепно! Почему нет?

– Просто когда женщина в космосе, это всегда так удивительно, потому что вроде как это мужская профессия, по большому счету, наверное.

– У женщин много мужских профессий было раньше. На минуточку: и юбки, и колготки начали первые мужчины носить. Но, конечно, это были давние времена. Я ни в коем случае не умаляю мужских достоинств, и, безусловно, мужчинам всё это дано больше в космосе, там требуется чёткое знание, умение. И, конечно, присутствие силы, оно необходимо во время выхода в открытый космос. Но там нет ничего такого сверхъестественного, что не могла бы сделать женщина. Опять же, что касательно адаптации… Когда прилетели на борт станции, я себя великолепно чувствовала.

– А нет ли там разницы в ощущениях – мужской пол или женский пол?

– Это все равно, что спросить здесь на Земле влияет ли гравитация на мужской и женский пол по-разному. В космос летят профессионалы, если мы говорим о космонавтах. Знаете, мужики и женщины тоже разные бывают. Есть мужчины и женщины, которые реально годятся для спорта, и есть, которые не годятся для спорта. Есть мужчины и женщины, которые ведут себя интеллигентно, а есть мужчины и женщины, которые ведут себя истерично. Это зависит исключительно от личности, от индивидуальности, от биологических каких-то особенностей, и так далее.

Вы знаете, я не феминистка, абсолютно, нет. Более того, я вообще не приемлю это направление, потому что бог дал мужчин и женщин, но это не значит, что одни выше, а другие где-то очень низенько. Абсолютно, нет! У нас в своё время писали, что женщина не способна наукой заниматься. Посмотрите, сколько великолепных учёных женщин вышло! Правда, они были вынуждены из-за этих предубеждений уехать за границу. Но после этого они не перестали быть женщинами…

В случае этого полёта, думаю, у ребят – уникальный опыт, конечно, они вытянули счастливый билет. Они из немногих простых людей, которым доведётся сейчас смотреть на нашу Землю с высоты орбиты. Ну, конечно, за короткий период времени им нужно будет проделать колоссальную работу. У них не так много дней, и они должны будут снять хороший сюжет.

– А по-другому воспринимаешь Землю, когда возвращаешься оттуда?

– Да. Ты немножко по-другому на всё смотришь, это правда. Но для того, чтобы передать эти ощущения, эмоции, конечно, лучше своими глазами на это посмотреть. Начинаешь немножечко по-другому себя ощущать. Человек не может стать лучше или хуже. Он рождается тем, кем рождается. Но человек не может испортиться, значит, в нём это уже было заложено. Не может человек кардинально поменяться. А, если говорить об этом проекте, то считаю, что это будет уникальный опыт – новая страничка в истории кинематографа.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 4 дня назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 5 дней назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 1 неделю назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 неделю назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Шоу-бизнес 47 минут назад

Автор песен группы «Тату»: «Маленький шанс на примирение есть»

Культура и ТВ 1 час назад

Юлия Пересильд за сутки до полёта: "Мы очень устали. Сегодня нужно отдохнуть"

Красота 2 часа назад

Домашний «маскарад». Рецепты натуральных косметологических масок для лица из тыквы, яблока и апельсина

Шоу-бизнес 5 часов назад

В доме вице-президента Сбербанка Марины Раковой обнаружилась картина Рене Магритта, оригинал которой стоит десятки миллионов долларов

Шоу-бизнес 5 часов назад

«Горько до слез!» Поргину заставили вывезти из квартиры все личные вещи Караченцова

Шоу-бизнес 5 часов назад

«Филипп счастлив как никогда»: подруга Киркорова рассказала о новом романе поп-короля

Шоу-бизнес 6 часов назад

«Оперировали за границей»: хирург раскрыл подробности омоложения Пугачевой

Шоу-бизнес 1 день назад

Актрису из сериала «Моя прекрасная няня» госпитализировали с коронавирусом

Культура и ТВ 2 дня назад

Александр Ширвиндт: Худруков заменят продюсеры, которые будут нанимать режиссеров

Шоу-бизнес 2 дня назад

Весной 2022 года группа t.A.T.u. воссоединится для трибьюта

Культура и ТВ 2 дня назад

Онлайн-трансляция спектакля о жизни шести незрячих актеров: КСРК Всероссийского общества слепых

Культура и ТВ 2 дня назад

«Это уже не цензура, а гораздо опаснее»: Лия Ахеджакова рассказала о допросе следователя

Шоу-бизнес 2 дня назад

Советская фигуристка Черкасова: «Я не предала Станислава Жука»

Шоу-бизнес 2 дня назад

Елена Яковлева: у меня нет друзей среди актрис

Спорт 2 дня назад

Черчесов может стать тренером турецкой сборной

Культура и ТВ 2 дня назад

Жертва «скопинского маньяка» попросила Андреасяна снять фильм по ее книге

Культура и ТВ 2 дня назад

Никита Пресняков: В «Ледниковом периоде» предпочитаю кататься под тяжёлый рок

Культура и ТВ 2 дня назад

Артист МХАТа имени Горького: Художественный руководитель Бояков предложил мне покаяться

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика