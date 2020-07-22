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Аресты не сломили Виталия Наливкина

Продюсер сатирического YouTube-проекта сообщил «Собеседнику» о намерении продолжить работу

Фото: скриншот с видео

YouTube-канал BARAkuda, на котором в последние годы размещались резонансные сатирические ролики про вымышленного главу исполнительного комитета Уссурийского района, намерен продолжать и развивать свою деятельность, несмотря на жёсткий прессинг со стороны властей. Об этом «Собеседнику» сообщил режиссёр и продюсер сериала Андрей Клочков.

 «Давление на будущее проекта никак не повлияло. Развиваем и продолжаем деятельность. Планы грандиозные. Что именно будет дальше, покажет время», - рассказал он.

Ранее актёр Андрей Неретин, играющий в сериале главную роль Виталия Наливкина, был осуждён за нецензурную брань в общественном месте на двое суток ареста. Актриса Лариса Кривоносова, исполняющая несколько ролей (в последних сериях она в образе Марины Вульф пародировала спикера МВД Ирину Волк), присела на десять суток и была приговорена к штрафу за незаконное ношение формы. Произошло это после того, как в последней на сегодняшний момент серии Наливкин случайно уничтожил предвыборный баннер партии "Единая Россия" из противотанкового гранатомёта.

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