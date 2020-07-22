YouTube-канал BARAkuda, на котором в последние годы размещались резонансные сатирические ролики про вымышленного главу исполнительного комитета Уссурийского района, намерен продолжать и развивать свою деятельность, несмотря на жёсткий прессинг со стороны властей. Об этом «Собеседнику» сообщил режиссёр и продюсер сериала Андрей Клочков.

«Давление на будущее проекта никак не повлияло. Развиваем и продолжаем деятельность. Планы грандиозные. Что именно будет дальше, покажет время», - рассказал он.