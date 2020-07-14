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Сегодня, в 15:23

Онлайн-трансляция спектакля о жизни шести незрячих актеров: КСРК Всероссийского общества слепых

Режиссер-постановщик пьесы – Виктория Доценко

Фото: КСРК ВОС

В 16:00 по московскому времени начнется бесплатная трансляция спектакля театра незрячих актеров «Внутренне зрение» при Всероссийском обществе слепых.

Шесть героев расскажут свои истории о том, как они научились по-другому коммуницировать с миром и как им в этом помогло искусство драматургии. Автор пьесы – Виктория Доценко. Она построила постановку на интервью, которые взяла у каждого из героев.

«Форму я придумала игровую, они как бы играют в обучение театру. То, что с ними происходит постоянно: тренинги, этюды, сценки, импровизации. И их монологи вплетены во все эти игровые формы», – анонсировала постановку Виктория Доценко в разговоре с «Собеседником».

Теги: #Театр

Рубрика: Культура и ТВ

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