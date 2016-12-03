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Вчера, в 23:44

Жертва «скопинского маньяка» попросила Андреасяна снять фильм по ее книге

Работа над картиной с рабочим названием «Несломленная» начнется в 2022 году

Фото: Instagram, скриншоты

Режиссер Сарик Андреасян в Instagram сообщил, что в следующем году приступит к съёмкам фильма о Екатерине Мартыновой, ставшей жертвой так называемого «скопинского маньяка» в начале нулевых. В основу ляжет книга «Исповедь узницы подземелья», написанная Екатериной.

«Екатерина Мартынова одна из тех двух девочек которую около четырёх лет держал в подвале и насиловал "скопинский маньяк". За правами на книгу стояла очередь, но Екатерина лично написала мне письмо и сказала, что хотела бы, чтобы автор “Землетрясения” и “Непрощенного” экранизировал её историю»

, – пишет Андреасян.

При этом кинематографист не уверен, станет ли он режиссёром экранизации или останется её продюсером.

Рабочее название картины – «Несломленная». Сарик Андреасян пишет, что лента будет посвящена не маньяку, а «девочке, которая, пройдя через ад, смогла начать новую жизнь».

Life пишет, что сама Екатерина Мартынова принимать участие в съёмках не будет.

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов был приговорён к 17 годам лишения свободы в 2005 году. Он почти четыре года удерживал и насиловал в подземном погребе во дворе частного дома юных Елену Самохину и Екатерину Мартынову.

В 2020 году Виктор Мохов вышел на свободу.

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