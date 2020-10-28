Владимир Долинский: Судьба Цивина и Дрожжиной сломлена

И вдруг в одночасье все исчезли. Мне кажется, что это неблаговидно, просто позорно! Благодаря средствам массовой информации людям навязали мнение, что они преступники. Я слабо дружу с интернетом, но и мне умудряются присылать какие-то гадости.

«Как вы могли себя разменять, – пишут, – какая это подлость!» «Что же вы защищаете жуликов!» «А зачем вы за них заступаетесь, мы вас так любили!» «Мы больше не пойдём на ваш спектакль, если вы такой…»

Какой я такой? Плохо, что имею своё мнение? Повторюсь, если бы наши СМИ по-другому изложили эти факты, то их бы подняли на щит. Но всё было преподнесено со знаком «минус» и наивные люди их просто возненавидели, не понимая, что такое может случиться с каждым из нас.

– Гитана Аркадьевна ведёт себя, по меньшей мере, неприлично, о чём я сказала ей в эфире программы «Пусть говорят». Всю жизнь она жила за фамилией своего достойного мужа, которого в итоге толкнула, а тот упал и так и не оправился больше. А когда её Алёша, как она называет супруга, ушёл, то донимать стало некого, вот и переключилась на благодетелей, которых некогда Мария Алексеевна называла «мои неугомонные». Об этом знает весь город, но не все могут говорить, к сожалению. В посёлке, где была дача Баталовых, за которую тоже было немало крови пролито, их просто терпеть не могут – ведь судились с соседом за какие-то метры. Простите уж такие откровения…

– Абсолютно согласен. Есть документальное подтверждение, что ещё в июле Гитане Аркадьевне было предложено расторгнуть договор ренты, но она категорически отказалась, её устраивает весь этот шум, вся эта суета. Если её что-то не устраивало, всё можно было закончить давным-давно мирным путём, чтобы не пятнать хотя бы имя своего мужа. Вдову Баталова явно кто-то накрутил, и ей нравится вся эта игра, она жаждет крови, смакует чужое горе. У неё появилась возможность изгадить жизнь людям, она эту возможность не упустила.

– Вы давно знаете Михаила Семёновича?

– Мой папа и мама были знакомы с его родителями. Семён Адольфович занимал должность начальника хозяйственных управлений Госстроя и Минюста, они жили в одном доме с моей тётушкой, там мы будучи детьми познакомились. Миша начинал не с нуля – его родители были обеспеченными людьми. Когда они ушли, Мише досталась и квартира, и дача, и машина. Я никогда не был особенно близок с ним, никогда не интересовался, на что он покупает хлеб и мороженое, но я никогда о нём не слышал ничего плохого и даже негативного.

Я знал, что Миша занимается бизнесом, у него был небольшой магазинчик в гостинице «Космос», знаю, что Миша много лет жил во Франции, где тоже успешно работал. Ещё раньше, он был начальником юридического управления в «Мосавтолегтрансе», куда к нему за помощью обращался Володя Высоцкий, с которым Миша дружил, и другие известные люди, у которых были иномарки.

Я очень признателен ему за то, что он помог купить мне квартиру для дочери. Я помню, как кто-то из наших общих знакомых узнал, что я ищу в нашем районе на Кутузовском проспекте или Дорогомиловской улице квартиру. У Миши на тот момент была квартира, которую он хотел продать, это жильё было наследством Наташи.

«Я продам тебе квартиру даже дешевле, – сказал мне Миша, – если ты сейчас дашь мне аванс». В тот момент ему нужны были деньги. Я отдал ему половину суммы. Потом через три или четыре месяца я отдал ему остальную сумму и купил эту квартиру, это было в 2007 году. Квартиру я искал для дочери, Полька уже взрослая была. Я скопил денег и знал, что должен обеспечить дочку жильём.

– Владимир, как дела у вашей дочери Полины? Она же сейчас одна из ведущих актрис Малого театра.

– Всё хорошо, спасибо. Полина репетирует Настасью Филипповну в «Идиоте», это спектакль ставит Андрей Житинкин. Она сыграла в «Варварах» главную роль, она играет Софью в «Горе от Ума», играла Нину в «Маскараде» с блистательным Борисом Клюевым. Уверен, что на следующую премьеру ко мне или к моей дочери мы придём вместе с Мишей и Наташей. По крайней мере, я этого очень желаю, и пусть так и будет!