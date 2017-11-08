«Вина» артиста заключается, очевидно, в независимой политической позиции, критике власти и поддержке Алексея Навального. Точнее, даже не в прямой поддержке: Face в иные времена даже видел в Навальном потенциального тирана. Но когда политик объявил в колонии голодовку, был замечен в призывах проявить милосердие.

Повсеместная практика давления на площадки вопиюща не только с правовой, но и с моральной точки зрения. Как только Face исповедался в инстаграме, коллеги-журналисты бросились звонить в те инстанции, которые указал артист. Там привычно делают морду кирпичом: либо «ничего не знаем», либо «коронавирус же», либо отказ от комментариев. Хотя все всё прекрасно знают и понимают: в разного рода администрации, иногда по линии прокуратуры, иногда по линии ФСБ спускаются директивы – делайте что хотите, но чтобы концерта не было. И тут каждый крутится в соответствии со своей корпоративной культурой. Фантазия региональных чиновников, как правило, проявляется в стиле коррумпированного инспектора пожарной охраны или ограничивается угрозами отключить свет-газ. Обычно им бывает стыдно за свои действия, ведь нанимались они работать конформистами, но не отморозками (а это, согласитесь, всё-таки две разные категории людей). В крайнем случае взяточниками, но любимым откатом тут не пахнет. В отличие от них, товарищи в погонах несколько увереннее чувствуют себя полноценными хозяевами страны, готовы выстраивать гражданских на плацу, а поэтому приезжают в клуб и заявляют с порога: пройдёт концерт – закроетесь. Иногда подключаются «общественные организации», «защищающие детей от тлетворного влияния». Это третий тип – не конформисты, не отморозки, но ханжи. Их активность власти тоже используют для выполнения цензорских задач, а может, и сами создают фейковых мамаш, чтобы оправдать свои действия хотя бы в глазах консервативной части общества.

Face – не ангел. И уж, наверное, не пророк. Хотя пару лет назад композицией «Юморист» смог предсказать нынешние проблемы стендаперов, которые находятся в не меньшем страхе: за шутку можно и присесть, и уехать навсегда из страны. Но он собирает миллионы просмотров и в последнее время делает на редкость серьёзные заявления о происходящем в стране. Его, как и многих, гложет поразившая общество апатия, нежелание бороться за свои права и права ближнего. Даже те артисты, которые сами становились жертвами такого же произвола властей, сегодня предпочитают стыдливо помалкивать. Так что, один в поле воин. Многие приняли позицию «мы политикой не занимаемся» как оберег. А с тем, что политика занимается ими, покорно свыклись.