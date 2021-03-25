Наталья Солженицына: «Свет так или иначе впереди будет!»

Продолжается российский прокат фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович» по рассказу Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». На премьере вдова писателя Наталья Дмитриевна отмахивалась от вопросов на злобу дня – например, по поводу выборов и демократии в России. На вопрос «Собеседника», продолжается ли кампания ортодоксальных активистов за вывод Солженицына из школьной программы, тоже ответила довольно сухо: «Я не знаю, не имею к этой кампании никакого отношения». Однако согласилась порассуждать о том, что новое поколение сегодня могло бы почерпнуть из книг Александра Исаевича.

– Я бы хотела, чтобы они приняли главные вещи из того, что он написал: не верь, не бойся, не проси, – сказала Наталья Дмитриевна. – Он учил достоинству и показывал, что всегда есть свет впереди, в каких бы обстоятельствах вы ни оказались. Вообще, все его книги вовсе не только о пенитенциарной системе, не о лагерях. Он писал о том, как разные люди себя ведут, попадая в экстремальные ситуации, будь то война, революция, измена друга, болезнь, лагерь… Каждый, прочитав и увидев эти реакции разных людей, может выбрать для себя, кому стоит подражать: тем, кто сохраняет достоинство – и свет так или иначе впереди будет. Все его книги в высшей степени оптимистичные. Он и был оптимистом почти всю жизнь в любых ситуациях, до самого последнего года. Жизнь трудная, она и будет трудная. (С улыбкой) Так что, это очень полезный писатель.