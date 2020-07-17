Ивану Краско – 91 год. Артисту необходима срочная операция
"Моя самая большая мечта – восстановить зрение", – признался актёр
Народному артисту России Ивану Краско сегодня исполнился 91 год! Замечательный актер, знаковая фигура для Петербурга, впрочем, и для всей страны, держится молодцом, несмотря на перенесённый инсульт.
Этот день рождения Иван Иванович встречает в больнице в Курортном районе Санкт-Петербурга. Несмотря на проблемы со здоровьем, он, как всегда, в шикарном расположении духа, смеётся, рассказывает байки и принимает поздравления, которые поступают к нему с самого утра.
Но самым лучшим подарком для артиста станет операция на зрение – это его мечта, увидеть снова всех и всё в ярких красках, прочитать сценарий к фильму, перелистнуть страницы любимых книг. Доктор медицинских наук Ирина Филатова, которая давно дружит с Иваном Ивановичем, сейчас помогает ему осуществить ее.
Всем нам, кто любит и ценит Ивана Ивановича, очень хочется, чтобы к помощи провести операцию подключились родственники народного артиста – мы их уже об этом даже не просим, а просто призываем не быть такими инертными и иметь хоть каплю сострадания к родному человеку. Спасибо за понимание.
– Знаешь, чего мне больше всего хочется, девочка? – сказал мне с грустью Иван Иванович, когда я позвонила поздравить его с днём рождения. – Я хочу видеть!
Мне бы восстановить зрение. Глаза – это моя самая большая боль… Ну а так настроение у меня замечательное, люблю этот день, а сейчас еду на процедуры.
Как всегда, мы с Иваном Ивановичем обменялись свежими новостями, рассказали друг другу по анекдоту. Ивану Ивановичу действительно сейчас необходима операция на глаза, чтобы не потерять зрение окончательно.
Профессор Ирина Филатова в программе «Пусть говорят» на Первом канале пообещала, что поможет Краско решить его проблему. Ирина Викторовна выполняет своё обещание, она постоянно общается с лечащим врачом Ивана Ивановича, находящегося сейчас на реабилитации после инсульта. Как только доктора посчитают возможным, что их пациенту можно лечь на операцию и что для этого нет никаких противопоказаний, Краско надо будет приехать в Москву и лечь в клинику, которую рекомендует Ирина Викторовна. Однако в этой ситуации должны обязательно подключиться родственники артиста, чтобы помочь ему хотя бы частично сохранить зрение.
Но родню Ивана невозможно разбудить. Свою помощь доктор Филатова предлагала ещё пять лет тому назад – окружение Ивана развернулось к врачу спиной и никто её не услышал, что драматично. Все дети и внуки, а также бывшие жёны получили от Ивана Ивановича свои куски наследства, никого он не обидел, но жаль, что в ответ никто не откликнулся. За счёт Ивана получали образование, устраивали себе шикарные туры заграницу. Хотелось бы, чтобы помнили об этом.
В Петербурге, на станции метро «Елизаровская» живёт со своей мамой Маргаритой Звонарёвой взрослый внук Ивана Ивановича Кирилл, сын покойного Андрея Краско. Этим жильём ещё при жизни своего старшего сына Андрея обеспечил его Краско-старший, но сегодня внук забыл дорогу к деду. Кирилл, дедушка тебя сегодня и всегда очень ждёт. Можешь даже не приезжать к нему, хотя бы позвони!
Двое младших сыновей Ивана, уже взрослые парни, и их мама, одна из бывших жён Иван Ивановича, не удосужились даже прийти к отцу в больницу, что позорно. Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов нашёл время и возможность прилететь к артисту – а сыновья не сочли нужным это сделать.
Разница в том, что Дмитрий знает цену Краско, а окружение актёра даже не представляют, с кем их свела судьба. Здесь не вопрос ковида, который ограничивает вход в стационар и на который пеняла бывшая жена Краско, а вопрос собственной ограниченности. После смерти своей второй жены Киры Васильевны, с которой Иван Иванович счастливо прожил почти пятьдесят лет и воспитал двоих детей, Андрея и Юлию, он так и не нашёл другого берега, ему не везло с женщинами, они его предавали… В последующие годы он всё время в жизни играл роль профессора Преображенского, который из пса Шарикова пытался сделать человека. Такие речи в день рождения обычно не произносят, но это насущно и важно. Не надо делать красивые мины при плохой игре и ждать, когда уже помочь будет некому.
«Все болезни лечатся любовью», – сказал один мудрец. «А если не помогает?» – спросили у старца. «Увеличьте дозу»… Эту притчу рассказал мне Иван Иванович сегодня утром. Хотелось, чтобы мы все об этом помнили.