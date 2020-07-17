Ивану Краско – 91 год. Артисту необходима срочная операция

Народному артисту России Ивану Краско сегодня исполнился 91 год! Замечательный актер, знаковая фигура для Петербурга, впрочем, и для всей страны, держится молодцом, несмотря на перенесённый инсульт.

Этот день рождения Иван Иванович встречает в больнице в Курортном районе Санкт-Петербурга. Несмотря на проблемы со здоровьем, он, как всегда, в шикарном расположении духа, смеётся, рассказывает байки и принимает поздравления, которые поступают к нему с самого утра.

Но самым лучшим подарком для артиста станет операция на зрение – это его мечта, увидеть снова всех и всё в ярких красках, прочитать сценарий к фильму, перелистнуть страницы любимых книг. Доктор медицинских наук Ирина Филатова, которая давно дружит с Иваном Ивановичем, сейчас помогает ему осуществить ее.

Всем нам, кто любит и ценит Ивана Ивановича, очень хочется, чтобы к помощи провести операцию подключились родственники народного артиста – мы их уже об этом даже не просим, а просто призываем не быть такими инертными и иметь хоть каплю сострадания к родному человеку. Спасибо за понимание.

– Знаешь, чего мне больше всего хочется, девочка? – сказал мне с грустью Иван Иванович, когда я позвонила поздравить его с днём рождения. – Я хочу видеть!

Мне бы восстановить зрение. Глаза – это моя самая большая боль… Ну а так настроение у меня замечательное, люблю этот день, а сейчас еду на процедуры.

Как всегда, мы с Иваном Ивановичем обменялись свежими новостями, рассказали друг другу по анекдоту. Ивану Ивановичу действительно сейчас необходима операция на глаза, чтобы не потерять зрение окончательно.

Профессор Ирина Филатова в программе «Пусть говорят» на Первом канале пообещала, что поможет Краско решить его проблему. Ирина Викторовна выполняет своё обещание, она постоянно общается с лечащим врачом Ивана Ивановича, находящегося сейчас на реабилитации после инсульта. Как только доктора посчитают возможным, что их пациенту можно лечь на операцию и что для этого нет никаких противопоказаний, Краско надо будет приехать в Москву и лечь в клинику, которую рекомендует Ирина Викторовна. Однако в этой ситуации должны обязательно подключиться родственники артиста, чтобы помочь ему хотя бы частично сохранить зрение.