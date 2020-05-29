Ивана Краско выписали из больницы
Первым делом актёр позвонил своей подруге, актрисе Нине Ургант
Иван Краско выписался из больницы. Вчера вечером актёром покинул Научно-исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, куда был доставлен две недели тому назад с диагнозом инсульт.
Доктора центра приложили максимум усилий, чтобы знаменитый пациент быстро встал на ноги. Народному артисту назначили амбулаторное лечение. Сейчас Краско планирует пройти реабилитацию и вновь выйти на сцену.
– Я уже еду в театр, – сообщил мне Иван Иванович, когда я позвонила поздравить своего друга с выпиской из стационара.
– Конечно, болезнь ещё даёт о себе знать, мои ноги не совсем слушают хозяина и как будто мне стало лет этак на сто лет больше, – рассказывает Краско. – У меня чешется спина, наверное, вырастают крылья от новой волны внимания ко мне. Ещё раз спасибо всем.
Знаешь деточка, это как в том анекдоте… Сейчас расскажу, только не принимай буквально и близко к сердцу (смеётся). Приходит старик к доктору, тот что-то пишет. Дед недолго думая снимает штаны, да и кладёт своё достоинство на стол. «Доктор, – показывает он на свой фаллос, – с этим надо что-то делать». Доктор повертел, покрутил, да и говорит, хлопая пациента по плечу: «Ничего страшного голубчик, донашивайте».
– Иван Иванович, а вообще, как дела?
– Да как, прислали мне сценарий, пока я валялся в больнице, интересная история, но я его не могу читать, совсем нет зрения, а так хочу сниматься в кино… Сейчас пообщаюсь со своим худруком в Комиссаржевке Виктором Абрамовичем Новиковым, поблагодарю его за заботу. Послезавтра выхожу на сцену, чтобы подтвердить миру, что жив ещё. Худрук оберегает меня.
«Ваня, – говорит мне Виктор Абрамович, – может не стоит напрягаться?» «Нет, Витенька, – заявляю я ему, – сцена для меня волшебная пилюля!»
– Судя по фото, которое вы мне прислали, выглядите вы замечательно!
– Я сменил имидж. буду теперь носить пилотку вместо шляпы, пусть мой сосед по даче Миша Боярский позавидует мне, у него такой головной убор есть, но нет такой кокарды (смеётся).
Но самое главное – я с утра позвонил Ниночке Ургант, поздравил её с днём рождения, которое Нинуля отмечала четвёртого сентября, но я не смог из больницы сделать звонок. Саму Нинуленьку не хочу беспокоить лишний раз, поэтому привет передаю через Андрюшу, он мне как сын.
Нина – прекрасный человек, она тоже долгие годы была моей соседкой по даче, мы дружим. Крепкая дружба была и между нашими детьми, они оба Андрюшки, ровесники. Нинуля выше всех похвал воспитала своего Андрея, а он своего сына Ваню, теперь известного телеведущего, который при всей своей занятости и популярности остаётся добрым, человечным парнем. Эти все качества от Нины, точно уверен.
Я люблю Ниночку и её ребят, они для меня родные. Андрюшка меня называет папой, а я его сыночком, Ванька зовёт меня дедушкой, а я его считаю своим внуком. Как хорошо, что меня окружают такие добрые люди, хочется жить. А доброе общение, ребята, самое дорогое в нашей жизни, это я теперь точно знаю. Ну, всё, вот мы и у театра, как это здорово! Привет, ваш Иван Краско.
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