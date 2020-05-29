Ивана Краско выписали из больницы

Иван Краско выписался из больницы. Вчера вечером актёром покинул Научно-исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, куда был доставлен две недели тому назад с диагнозом инсульт.

Доктора центра приложили максимум усилий, чтобы знаменитый пациент быстро встал на ноги. Народному артисту назначили амбулаторное лечение. Сейчас Краско планирует пройти реабилитацию и вновь выйти на сцену.

– Я уже еду в театр, – сообщил мне Иван Иванович, когда я позвонила поздравить своего друга с выпиской из стационара.

– Конечно, болезнь ещё даёт о себе знать, мои ноги не совсем слушают хозяина и как будто мне стало лет этак на сто лет больше, – рассказывает Краско. – У меня чешется спина, наверное, вырастают крылья от новой волны внимания ко мне. Ещё раз спасибо всем.

Знаешь деточка, это как в том анекдоте… Сейчас расскажу, только не принимай буквально и близко к сердцу (смеётся). Приходит старик к доктору, тот что-то пишет. Дед недолго думая снимает штаны, да и кладёт своё достоинство на стол. «Доктор, – показывает он на свой фаллос, – с этим надо что-то делать». Доктор повертел, покрутил, да и говорит, хлопая пациента по плечу: «Ничего страшного голубчик, донашивайте».

– Иван Иванович, а вообще, как дела?

– Да как, прислали мне сценарий, пока я валялся в больнице, интересная история, но я его не могу читать, совсем нет зрения, а так хочу сниматься в кино… Сейчас пообщаюсь со своим худруком в Комиссаржевке Виктором Абрамовичем Новиковым, поблагодарю его за заботу. Послезавтра выхожу на сцену, чтобы подтвердить миру, что жив ещё. Худрук оберегает меня.

«Ваня, – говорит мне Виктор Абрамович, – может не стоит напрягаться?» «Нет, Витенька, – заявляю я ему, – сцена для меня волшебная пилюля!»

– Судя по фото, которое вы мне прислали, выглядите вы замечательно!

– Я сменил имидж. буду теперь носить пилотку вместо шляпы, пусть мой сосед по даче Миша Боярский позавидует мне, у него такой головной убор есть, но нет такой кокарды (смеётся).