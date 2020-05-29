Сегодня, в 19:26

Ивана Краско выписали из больницы

Первым делом актёр позвонил своей подруге, актрисе Нине Ургант

Иван Краско сразу после выписки из больницы

Иван Краско выписался из больницы. Вчера вечером актёром покинул Научно-исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, куда был доставлен две недели тому назад с диагнозом инсульт.

Доктора центра приложили максимум усилий, чтобы знаменитый пациент быстро встал на ноги. Народному артисту назначили амбулаторное лечение. Сейчас Краско планирует пройти реабилитацию и вновь выйти на сцену.

– Я уже еду в театр, – сообщил мне Иван Иванович, когда я позвонила поздравить своего друга с выпиской из стационара.

– Конечно, болезнь ещё даёт о себе знать, мои ноги не совсем слушают хозяина и как будто мне стало лет этак на сто лет больше, – рассказывает Краско. – У меня чешется спина, наверное, вырастают крылья от новой волны внимания ко мне. Ещё раз спасибо всем.

Знаешь деточка, это как в том анекдоте… Сейчас расскажу, только не принимай буквально и близко к сердцу (смеётся). Приходит старик к доктору, тот что-то пишет. Дед недолго думая снимает штаны, да и кладёт своё достоинство на стол. «Доктор, – показывает он на свой фаллос, – с этим надо что-то делать». Доктор повертел, покрутил, да и говорит, хлопая пациента по плечу: «Ничего страшного голубчик, донашивайте».

– Иван Иванович, а вообще, как дела?

– Да как, прислали мне сценарий, пока я валялся в больнице, интересная история, но я его не могу читать, совсем нет зрения, а так хочу сниматься в кино… Сейчас пообщаюсь со своим худруком в Комиссаржевке Виктором Абрамовичем Новиковым, поблагодарю его за заботу. Послезавтра выхожу на сцену, чтобы подтвердить миру, что жив ещё. Худрук оберегает меня.

«Ваня, – говорит мне Виктор Абрамович, – может не стоит напрягаться?» «Нет, Витенька, – заявляю я ему, – сцена для меня волшебная пилюля!»

– Судя по фото, которое вы мне прислали, выглядите вы замечательно!

– Я сменил имидж. буду теперь носить пилотку вместо шляпы, пусть мой сосед по даче Миша Боярский позавидует мне, у него такой головной убор есть, но нет такой кокарды (смеётся).

Но самое главное – я с утра позвонил Ниночке Ургант, поздравил её с днём рождения, которое Нинуля отмечала четвёртого сентября, но я не смог из больницы сделать звонок. Саму Нинуленьку не хочу беспокоить лишний раз, поэтому привет передаю через Андрюшу, он мне как сын.

Нина – прекрасный человек, она тоже долгие годы была моей соседкой по даче, мы дружим. Крепкая дружба была и между нашими детьми, они оба Андрюшки, ровесники. Нинуля выше всех похвал воспитала своего Андрея, а он своего сына Ваню, теперь известного телеведущего, который при всей своей занятости и популярности остаётся добрым, человечным парнем. Эти все качества от Нины, точно уверен.

Я люблю Ниночку и её ребят, они для меня родные. Андрюшка меня называет папой, а я его сыночком, Ванька зовёт меня дедушкой, а я его считаю своим внуком. Как хорошо, что меня окружают такие добрые люди, хочется жить. А доброе общение, ребята, самое дорогое в нашей жизни, это я теперь точно знаю. Ну, всё, вот мы и у театра, как это здорово! Привет, ваш Иван Краско.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Расследование 2 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 недели назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 2 недели назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Шоу-бизнес 4 часа назад

Аскольд Запашный: После устроенного сестрой скандала, меня от неё навсегда отвернуло

Шоу-бизнес 4 часа назад

Данко: МакSим могла оказаться в больнице из-за пластики

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Страдает из-за свадьбы Шаляпина". Внучка Гурченко задумалась о крайних мерах?

Культура и ТВ 6 часов назад

Наталия Белохвостикова: "Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон дополняли друг друга"

Культура и ТВ 8 часов назад

Римас Туминас завершает «Войну и мир» к 100-летию Вахтанговского театра

Шоу-бизнес 10 часов назад

Шалунья: Карина Зверева взбудоражила соцсети полуголым фото

Шоу-бизнес 11 часов назад

Светлану Светикову "перепутали" с Дженнифер Лопес

Шоу-бизнес 11 часов назад

Ким Кардашьян: Настя Каменских показала свои "голливудские" формы

Спорт 12 часов назад

"Яшин, прости, мы не туда свернули": сборной России досталось от болельщиков за победу над Мальтой

Шоу-бизнес 12 часов назад

Мария Горбань – сексуальные фотографии с отдыха в Майами

Шоу-бизнес 12 часов назад

65-летняя Лариса Долина показала идеальный макияж

Шоу-бизнес 14 часов назад

"Все кашляют и все без масок": Кирилл Серебренников в свой день рождения устроил премьеру "Петровых в гриппе"

Шоу-бизнес 22 часа назад

Ида Галич назвала причину, по которой не шутит о политике

Культура и ТВ 23 часа назад

"Выйти из чата": образец мошенничества в цифровую эру

Культура и ТВ 1 день назад

Мединский спас Пушкина от смертельного выстрела в новой работе комиксиста

Культура и ТВ 1 день назад

Анита Цой про Бориса Краснова: Он рвал мои сценарии и кричал: "Кто ты такая?!" И я ему благодарна

Культура и ТВ 1 день назад

Средневековый юродивый или скоморох Петр Мамонов

Культура и ТВ 1 день назад

Алла Пугачева помянула Бориса Краснова

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика