Вычислен скандальный фрагмент попавшего под цензуру в России фильма Пола Верховена

Кинокритики Антон Долин, Сэм Клебанов, Виктор Матизен и другие осудили отказ министерства культуры выдать фильму Пола Верховена «Искушение» - участнику Каннского кинофестиваля 2021 «года - прокатное удостоверение. Речь в фильме идёт о двух монахинях, состоящих в любовных отношениях.

- Успешно идущий по всей Европе и представленный в каннском конкурсе фильм выдающегося и очень любимого в России режиссера (права на который куплены давным-давно) не будет показан у нас. Или будет, но в существенно сокращенном виде, и это будет подаваться как «частичная победа». Некий чиновник или несколько чиновников посмотрели и решили, что наша публика такое видеть не должна. Решили за нас, как за маленьких детей, находящихся под их опекой. Почему тогда не запретить «Молчание ягнят»? Ведь там вообще едят людей. Это позор для всей нашей культуры, для всей страны. Очень, очень стыдно, - считает Антон Долин, отмечающий, что ничего «криминального» в фильме «нет и в помине».

Коллега Долина Сэм Клебанов, поддержав в целом такое мнение, уточнил, что дело, скорее всего, не в лесбийских сценах, а в эпизоде, связанном с изготовлением фаллоимитатора из фигурки Богородицы. Эпизод может попадать под введённый в России закон об оскорблении чувств верующих.

В пользу этой версии прозвучало и пояснение пресс-секретаря Минкульта: «В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, поэтому отказали в выдаче прокатного удостоверения».

Если это так, можно сделать вывод, что по части «пропаганды гомосексуализма» власти вмешиваться не намерены, и прокатчики смогут поступить по аналогии с другим своим проектом - румынским фильмом «Неудачный трах, или Безумное порно» - победителем Берлинского кинофестиваля: на порносценах компания Capella Film установила чёрные плашки и изменила название фильма в российском прокате на «Безумное кино для взрослых». Однако в случае с «Искушением» сцену, вероятнее всего, придётся вырезать целиком. Такие прецеденты в российском прокате уже были неоднократно - например, в байопике об Элтоне Джоне "Рокетмен".

По поводу «Искушения» в Capella Film «Собеседнику» сообщили, что «министерство культуры с нами не связывалось, официального письма об отказе у нас нет. Мы будем связываться с ними и, конечно, оспаривать решение, когда поймем точные причины».

Антон Долин уточнил, что Верховен лично рассказывал ему, что самый скандальный эпизод – чуть ли единственный выдуманный в фильме. В остальном, как сказано в титрах, «фильм основан на реальных событиях».