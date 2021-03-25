Трейлер фильма "Искушение" после запрета набирает популярность в интернете. Видео

82-летний автор «Основного инстинкта» Пол Верховен снял новый скандальный фильм «Искушение» о лесбийской страсти двух монахинь эпохи Возрождения на фоне эпидемии чумы. Лента была показана в Каннах и прослыла там самым скандальным фильмом.

Минкульт приказом за подписью первого заместителя министра Обрывалина отказал ленте в прокатном удостоверении, не расшифровав причины. В приказе есть ссылка на Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыве прокатного удостоверения. В трейлере фильма указано: «Основано на реальных событиях».