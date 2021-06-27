Три фильма Канн, которые стоит запомнить

«Дело»

Мерабу Нинидзе, который играл у Алексей Германа в «Бумажном солдате», подобраны блестящие партнеры: Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич. Это рассказ о провинциальном преподавателе литературы, который публично обвинил мэра в коррупции – и сразу был посажен под домашний арест, потому что теперь самого учителя обвиняют в растрате бюджетных средств. В сюжете много параллелей с процессом Кирилла Серебренникова, хотя Герман отрицает любое сходство. Зато каждый герой это тихой, камерной, наполненной отчаянием картины воплощает тот иной слой российского общества, где всем есть что терять, а принципы ради своей же безопасности стоит прятать подальше. О выходе фильма в России пока неизвестно.

Александр Пасюгин, Канны