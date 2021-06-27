Три фильма Канн, которые стоит запомнить
Sobesednik.Ru выделил самые интересные фильмы первой недели Каннского кинофестиваля
«Аннетт»
Готический и временами очень откровенный мюзикл Леоса Каракса, культового французского автора, новую работу которого пришлось ждать с 2012 года. Саундтрек к нему и первоначальный сценарий написала группа Sparks, но Каракс превратил это в личное, очень интимное высказывание. Встретились эксцентричный комик и оперная певица, полюбили друг друга, родили ребенка – а дальше начались одна за другой трагедии, и смерть здесь далеко не самое страшное. В главных ролях Марион Котийяр и Адам Драйвер, фильм выйдет в России 12 августа.
«Искушение» («Бенедетта»)
Самый скандальный фильм фестиваля снял 82-летний Пол Верхувен, автор «Робокопа», «Вспомнить все» и «Основного инстинкта». Действие разворачивается в XVII веке в Тоскане, в разгар очередной эпидемии чумы. Юная монахиня считает себя безгрешной, в своих видениях она регулярно общается с Христом, но ее любовь к Нему плавно перетекает в плотскую связь с другой монахиней. Героиня убирает с пути всех, кто может ей помешать делить ложе с любовницей, но и она сама, и все окружающие считают ее святой. В России фильм выйдет 7 октября.
«Дело»
Мерабу Нинидзе, который играл у Алексей Германа в «Бумажном солдате», подобраны блестящие партнеры: Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич. Это рассказ о провинциальном преподавателе литературы, который публично обвинил мэра в коррупции – и сразу был посажен под домашний арест, потому что теперь самого учителя обвиняют в растрате бюджетных средств. В сюжете много параллелей с процессом Кирилла Серебренникова, хотя Герман отрицает любое сходство. Зато каждый герой это тихой, камерной, наполненной отчаянием картины воплощает тот иной слой российского общества, где всем есть что терять, а принципы ради своей же безопасности стоит прятать подальше. О выходе фильма в России пока неизвестно.
Александр Пасюгин, Канны
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Рубрика: Культура и ТВ