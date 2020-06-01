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Снявший "Темного рыцаря" Кристофер Нолан уходит из Warner Bros из-за скандала с "Доводом"

Режиссер Кристофер Нолан ушел к Universal Pictures после того как Warner Bros выпустила "Довод" в онлайне, не спросив его

Фото: Global Look Press

Кристофер Нолан

Известный голливудский режиссер Кристофер Нолан разорвал свой контракт со студией Warner Bros после почти 18 лет совместной работы из-за решения выпустить его последний фильм «Довод» одновременно и в кинотеатрах, и на стримминговом сервисе HBO Max, пишет Deadline.

Как и многие представители индустрии, Нолан открыто выступил с критикой этого решения, которое студия с ним даже не обсудила: «Это очень-очень неприятно. Настоящий развод. Нельзя так относиться к людям, которые много вложили в свои фильмы. Они заслужили, чтобы с ними посоветовались и обсудили, что будет с их проектами», — возмутился он.

В сотрудничестве с Warner Bros Нолан снял такие мега-хиты, как «Интерстеллар», «Начало», «Престиж» и трилогию «Темный рыцарь».

В дальнейшем Нолан будет работать с Universal Pictures. Их первым совместным проектом станет фильм об одном из создателей атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

Напомним, что ранее актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на студию Disney из-за решения выпустить фильм «Черная вдова», в котором она сыграла главную роль, одновременно и в кинотеатрах и на онлайн-платформе Disney+. После этого компания Disney решила возобновить практику, когда премьера фильмов сначала происходит в кинотеатрах, а только через 30-45 дней — в онлайне.

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

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