Максим Леонидов: Приходится быть альтернативой тому, что насаждается из "ящика" каждую минуту

- Как изменилось ваше отношение к политике, ваши политические взгляды за последнее время?

- Мои политические взгляды всегда оставались неизменными. От государства и его институтов я всю жизнь стараюсь держаться подальше. Государство и художник - это вещи, которые редко соприкасаются. Государство печётся о больших государственных интересах. которые очень часто и скорее всего идут вразрез с представлениями гуманиста и художника о том, как должен жить человек, что такое совесть и т. д. В большой политической игре эти вещи не участвуют никак. А в искусстве только они и участвуют. Искусство говорит про душу, а государство говорит про деньги, власть, силу.

- «Яблоко» - партия, рядом с которой может найтись место художнику, музыканту, поэту?

- Я выступаю на стороне "Яблока", потому что не вижу альтернативы. Из тех, кто остался на игровом поле, это партия с наиболее человеческим лицом. Я в курсе их программы, понимаю, чего они хотят, и во многом разделяю их позиции. Я вижу людей, которые баллотируются от этой партии. Не надо быть особенно прозорливым, чтобы сравнивать лица этих депутатов с другими депутатами.

- Нынешнее «Яблоко», возглавляемое Григорием Явлинским, кажется вам реальной политической силой, способной осуществить необходимые стране реформы?

-Таких прогнозов я давать не могу, я не профессионал. Я действую исключительно по велению души.

Мне нравится Вишневский, нравятся эти люди, я вижу, что они подвергаются прессингу - и я на стороне "слабого".

- В своё время, в 1996 году вы вернулись в Россию из Израиля, где жили несколько лет. У вас не было сожалений о сделанном выборе, особенно в последнее время?

- Сожаление сожалению рознь. Можно переживать за страну и сожалеть, что она движется не туда, куда тебе бы хотелось, но это не означает, что я жалею, что я сюда вернулся. Моя жизнь - это, прежде всего, моя работа, а моя работа - здесь. Я попробовал работать в другом месте, мне это показалось менее интересным и менее продуктивным. Моё место как творческой единицы - В России, а именно - в Петербурге. Поэтому сожалений о том, что я вернулся, нет.

Мне бы хотелось, чтобы наша страна приобрела новое человеческое лицо вместо агрессивного оскала, который она показывает всему миру вокруг, но что я могу сделать? Я могу бороться только собственным оружием и делать людей более счастливыми с помощью музыки, театра, с помощью того, чем я занимаюсь.

- Как художника, что вас вдохновляет в современной российской жизни и что лишает творческого настроя?

- Есть масса вещей, которые меня не могут не огорчать. Я даже не буду их перечислять.

Все мы видим, что стало невозможно включить телевизор, из него постоянно извергаются потоки грязи и вранья. И, конечно, людям творческим, которые занимаются духовными, душевными интересами, сложнее в этой обстановке трудиться, потому что приходится все время быть альтернативой чему-то, что насаждается каждую минуту для всех вокруг.

Но социальной песней я никогда не занимался, это не то, что у меня получается хорошо. Я как писал песни о добре и любви с "большой буквы" - не обязательно о любви между любовниками, а вообще о любви в жизни, - так и пишу. Для меня в этом смысле мало что изменилось. Хотя, конечно, многие вещи огорчают меня, как человека.

- Значить, любовь в нашей действительности ещё осталась?

- Мне кажется, да. Это обязанность каждого из нас - сохранять это, не смотря ни на что. Только благодаря этому мы можем быть людьми, быть настоящими, двигаться вперёд, растить детей. Иначе никак.

Всё, что человек делает в жизни, он должен делать только по любви.

- В списке доверенных лиц «Яблока» только два музыканта – вы и Мария Любичева из группы «Барто». Это коллектив, играющий электро-панк с анархистскими хулиганскими текстами, зачастую социально окрашенными. Гражданская позиция у Марии достаточно чёткая и бескомпромиссная. Как вы себя чувствуете рядом с вокалисткой «Барто» в ряду доверенных лиц «Яблока»?

- Мне же с ними песни вместе не писать. В качестве доверенных лиц "Яблока" они меня вполне устраивают. А в качестве музыкантов они мне очень любопытны. Я с большим любопытством отношусь к каким-то новым и экспериментальным вещам. Так что в этом я могу им только удачи пожелать.

- Что из современной российской и западной музыки сейчас в вашем плей-листе?

- Я современную музыку воспринимаю в "рандомном" режиме. Я включаю плей-листы, которые мне предлагает Spotify, и слушаю.

В основном, современную российскую музыку я знаю по предпочтениям моих детей. Маша слушает, по большей части, российскую музыку - например, рэпера Яникса - но и зарубежную тоже. А Леонид, которому 14 лет, слушает очень разную музыку: от американских джазовых оркестров 30-х годов до японского электро-попа. Включая и мою любимую музыку: "Битлов", Джеффа Линна и прочих "мелодистов".

Из современных российских артистов мне, пожалуй, нравится Монеточка. Её я послушал по рекомендации моих фэйсбучных товарищей, и мне очень понравилось. Ещё мне нравится группа "Необарды", это четверо замечательных современных рок-бардов: Павел Пиковский, Павел Фахрутдинов, Рома Луговых и Василий Уриевский. С Фахрутдиновым мы даже записали и выложили на Youtube песню, которая называется "Только это важно".