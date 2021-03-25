Писатель Алексей Сальников: "Если я попаду в ситуацию Серебренникова, меня спасать не надо"

Книга Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» сама по себе стала заметным культурным событием: в 2018-м получила премию «Национальный бестселлер». Приглянулась она и Кириллу Серебренникову, который положил роман в основу сценария к фильму «Петровы в гриппе». Но кино создавалось в необычных обстоятельствах: днём режиссёр «работал» обвиняемым по уголовному делу, а по ночам занимался съёмками.

– Алексей, как вам кажется, такая жизнь режиссёра в тот период сказалась на том, что получилось в итоге на экране?

– Я вообще изумлён: по-моему, получилось даже лучше, чем могло получиться. Вот именно из-за этих, что ли, рамок. Из-за того, что нет в фильме дневных улиц, не было нормальной возможности снять. Съёмки не могли произойти в Екатеринбурге, например (действие романа развивается именно в Екатеринбурге, там же живёт писатель. – К.Б.). От этого фильм тоже выиграл, он стал универсальным для всего постсоветского пространства.

– Была вероятность, что проект накроется совсем? Когда была непонятна судьба Кирилла Серебренникова, у вас были какие-то внутренние ощущения на эту тему?

– А я просто дал себе слово ничего не ждать. Успокоиться и всё. Потому что на те вещи, которые происходили с Кириллом Серебренниковым, мы никак повлиять не могли. Кроме того, чтобы дойти до каких-то ужасных вещей с жертвами. К сожалению, таковы реалии сегодняшние.

– А вы пытались что-то сделать?

– Только словесно поддерживал и всё. И надеюсь, что если со мной что-то подобное произойдёт, то уже никто не пострадает за меня.

– В смысле?

– Не полезет в это дело.

– То есть не хотите, чтобы вам помогали?

– Да, не хочу (смеётся). Хочу, чтобы люди жили нормально в своих семьях, чтобы у них всё было хорошо.

– Действие романа и фильма происходит на фоне гриппа у Петровых. Всё это было создано ещё до коронавируса. Если бы не пресловутый ковид, как думаете, у читателя и зрителя было бы другое восприятие?

– Сталкиваюсь с разными мнениями. Кто-то в Екатеринбурге посмотрел сначала фильм и сказал, что фильм классный, а книга скучная. Сын у меня, например, дальше третьей главы долго не мог продвинуться, потому что эти ёлки для него чужды. Кто-то книгу чуть ли не как энциклопедию жизни десятилетней давности воспринимает, чуть ли не библией с отрицательным знаком. Что касается коронавируса, это случайное совпадение. В других произведениях больше совпадений, чем в «Петровых» с коронавирусом.

Ранее во время премьеры Кирилл Серебренников заявил, что «самое странное и невероятное, что в фильме все кашляют и все без масок».