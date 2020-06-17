"Все кашляют и все без масок": Кирилл Серебренников в свой день рождения устроил премьеру "Петровых в гриппе"

– Самое странное и невероятное, что в фильме все кашляют и все без масок, – сказал со сцены Кирилл Семёнович. – Мы снимали ещё до пандемии, такого слова ещё не произносили. Сальников это сочинил, и это превратилось в наш фильм. Потом, конечно, стало совсем другой реальностью. Я сам смотрю и думаю: «А что они все без масок?». Как ни странно, были времена, когда мы не боялись друг друга.

Позвав на сцену автора книги «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова, Серебренников предупредил, что привит и бояться его не стоит и призвал всех вакцинироваться. Такой же информацией перед приветствием обменялись в кулуарах и актрисы Лия Ахеджакова и Юлия Ауг.

На вечеринке в честь премьеры режиссёр также признался в своей социофобии. «Мне бы продержаться ещё несколько минут, – рассказывал он кому-то. – Я очень не люблю, когда много людей: немножко социофоб». Кириллу предложили поступить в духе героев его фильма – представить, что всё это ему мерещится. Идею Серебренников принял с энтузиазмом: «Вот только это меня и спасает».