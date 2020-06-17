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"Все кашляют и все без масок": Кирилл Серебренников в свой день рождения устроил премьеру "Петровых в гриппе"

Посмотрев фильм, Лолита Милявская сказала "Собеседнику", что "мы все находимся в состоянии гриппа", а Серебренников – гордость страны

Фото: Константин Баканов

Кирилл Серебренников с продюсером Ильёй Стюартом

Премьера фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», участвовавшего в основном конкурсе Канн, прошла в столичном кинотеатре «Художественный». Бомонд в лице Фёдора Бондарчука, Лии Ахеджаковой, Михаила Швыдкого, Лолиты Милявской, Ивана Дорна, Андрея Бурковского, Марины Александровой, Сергея Бурунова наперебой поздравлял режиссёра с днём рождения (Серебренникову стукнуло 52). Две исполнительницы главных женских ролей Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд прибыть не смогли: как сказал виновник торжества, «кто-то из них в космосе, а у Чулпан спектакль». А Юра Борисов оказался в Венеции. «Но все остальные здесь».

Фото: Константин Баканов

– Самое странное и невероятное, что в фильме все кашляют и все без масок, – сказал со сцены Кирилл Семёнович. – Мы снимали ещё до пандемии, такого слова ещё не произносили. Сальников это сочинил, и это превратилось в наш фильм. Потом, конечно, стало совсем другой реальностью. Я сам смотрю и думаю: «А что они все без масок?». Как ни странно, были времена, когда мы не боялись друг друга.

Позвав на сцену автора книги «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова, Серебренников предупредил, что привит и бояться его не стоит и призвал всех вакцинироваться. Такой же информацией перед приветствием обменялись в кулуарах и актрисы Лия Ахеджакова и Юлия Ауг.

На вечеринке в честь премьеры режиссёр также признался в своей социофобии. «Мне бы продержаться ещё несколько минут, – рассказывал он кому-то. – Я очень не люблю, когда много людей: немножко социофоб». Кириллу предложили поступить в духе героев его фильма – представить, что всё это ему мерещится. Идею Серебренников принял с энтузиазмом: «Вот только это меня и спасает». 

Фото: Константин Баканов

Кирилл Серебренников также сообщил, что фильм стартует в прокате не только в России, но и «на каком-то невероятном количестве экранов в мире». При этом лента уже охарактеризована многими как «энциклопедия русской жизни». Как часто бывает у Серебренникова, сюжет немного сюрреалистичен. Фантазии героев сменяются флешбеками. Вместе с тем режиссёру традиционно хорошо удаётся передать дух, атмосферу, в которой живут люди. В данном случае люди из простых семей в спальных районах Екатеринбурга. Не отказался он и от ещё одной своей фишки – показа обнажённых мужских тел, так сказать, без цензуры.

Фото: Константин Баканов

Лолита Милявская после просмотра рассказала о впечатлениях от фильма и от режиссёра в интервью «Собеседнику»:

– Это большая картина с большим смыслом про всё, что не меняется в нашей жизни. Мы все находимся в состоянии гриппа. А Кирилл Серебренников – большая гордость нашей страны. 

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