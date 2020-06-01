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Алла Пугачева помянула Бориса Краснова

Ушедший сценограф считал Примадонну своей музой

Фото: Instagram

Ушедший из жизни 60-летний художник-сценограф Борис Краснов считал своей музой Аллу Пугачёву. Они ругались, мирились, но вместе сделали пять «Рождественских встреч» и последний юбилейный концерт Примадонны.

Алла Борисовна не отвечает сейчас ни на звонки, ни на СМС. Переживает. Sobesednik.ru только сообщила, что сама всё скажет, как будет готова. Настолько ей было плохо от этой новости. Хотя все понимали, что Борис уходит – последние дни он прожил в хосписе – онкологией он болел несколько лет. Алла Борисовна ему помогала во всем. Но эту болезнь в этот раз оказалось не победить.

«Прощай Друг мой дорогой. Талантливый ,эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова «Жил был художник один» только о тебе!» - написала Пугачёва в своём Instagram. И опубликовала эту фотографию.

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