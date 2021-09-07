Умер художник-постановщик Борис Краснов

Российский художник-сценограф Борис Краснов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил РБК юрист Александр Добровинский.

По словам Добровинского, это произошло сегодня в 1:15 ночи. Юрист добавил, что артист долгое время находился в коме.

В августе 2021 года появилась информация о том, что из-за осложнений после COVID-19 у Краснова случился инсульт, повлекший за собой паралич правой стороны тела и поражение мозга на 85%. После этого он был перевезён в хоспис.

Борис Краснов (Ройтер) родился 22 января 1961 году в Киеве. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. В 1990-2000 годы он ставил шоу для таких звезд российской эстрады, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев и другие.