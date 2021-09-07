Сегодня, в 10:06

Умер художник-постановщик Борис Краснов

В 90-х он ставил шоу для таких звезд российской эстрады, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев

Фото: kino-teatr.ru

Российский художник-сценограф Борис Краснов умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил РБК юрист Александр Добровинский. 

По словам Добровинского, это произошло сегодня в 1:15 ночи. Юрист добавил, что артист долгое время находился в коме. 

В августе 2021 года появилась информация о том, что из-за осложнений после COVID-19 у Краснова случился инсульт, повлекший за собой паралич правой стороны тела и поражение мозга на 85%. После этого он был перевезён в хоспис. 

Борис Краснов (Ройтер) родился 22 января 1961 году в Киеве. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. В 1990-2000 годы он ставил шоу для таких звезд российской эстрады, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев и другие. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 11 часов назад

Сергей Никитин: Если наша власть лжет, то я против нее

Расследование 18 часов назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 5 дней назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 18 минут назад

"По доброй воле – никогда": Андрей Кураев – о предложении ввести декларации в РПЦ

Политика 1 час назад

"Яндекс" подменил сайт "Умного голосования" фейковым. Настоящий там не выдается

Здоровье и дом 1 час назад

В России разработали прибор, выявляющий COVID-19 за 27 минут

Общество 1 час назад

Главное к 7 сентября: Пять наблюдателей на Россию, дети предпочли музеям деньги, лоббистская экономика

Общество 2 часа назад

В России сравнили расходы на ЖКХ в стране и на Западе

Общество 2 часа назад

В Москве сегодня пасмурно и дождливо, до 14 градусов

Недвижимость 2 часа назад

Льготную ипотеку надо давать лишь раз в жизни – Счетная палата

Общество 3 часа назад

Опрос: женщины чаще мужчин сталкиваются с депрессией после отпуска

Политика 4 часа назад

В центре Москвы тайно готовят предвыборный митинг. Участникам будут платить

Общество 9 часов назад

Гороскоп на неделю 7-12 сентября от астролога Аделаиды

Общество 10 часов назад

Священника, призвавшего Патриарха раскрыть доходы, уволили со службы за блуд

Дмитрий Быков 11 часов назад

Дмитрий Быков: Колесникова и Бог

Общество 12 часов назад

Невиновный Песков, возмущенная Памфилова, многоликий Вишневский, популярные "Маша и Медведь": новости к вечеру 6 сентября

Общество 13 часов назад

"Не хотите обуваться, езжайте дальше": драка шоумена и врача "скорой" в Новосибирске дошла до суда

Общество 14 часов назад

"Давайте еще повысим пенсионный возраст и дружно помрем в работоспособном"

Общество 15 часов назад

"Собянин, заканчивай уже с цирком!": В сети возмущены продлением системы QR-кодов

Общество 15 часов назад

“Кажется, Хабиб готовится стать депутатом😂”. Варламов атаковал Нурмагомедова в соцсетях, блогера поддержали даже чиновники

Общество 15 часов назад

"Недалек день, когда будут штрафовать за езду с работающим мотором": в сети возмущены новыми штрафами

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика