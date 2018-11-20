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Количество просмотров мультфильма "Маша и Медведь" превысило 100 млрд

Мультсериал внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube

Фото: скриншот Youtube

За десять лет своего существования российский анимационный сериал «Маша и Медведь» собрал свыше 100 миллиардов просмотров на Youtube.

Об этом пишет ТАСС.

Как заявила глава YouTube в России Анна Данишевская, мультсериал, который изначально был национальным хитом, стал отличным примером приносящего реальную пользу проекта, заняв достойную нишу в мире цифрового семейного контента.

Отмечается, что пять каналов мультфильма – английский, испанский, русский, португальский и украинский – получили бриллиантовые награды «кнопки» YouTube (Diamond Creator Awards).

По данным на конец 2020 года, число подписчиков англоязычного канала «Маши и Медведя» увеличилось больше чем в два раза и сейчас превышает 28 миллионов. Мультфильм внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое анимационное видео на YouTube: серия «Маша плюс Каша» просмотрели более 4,4 миллиарда раз.

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