"В ожидании привива": художник без согласования повесил картину рядом с пунктом вакцинации
Так Loketski проиллюстрировал жалобы жителей Екатеринбурга на режим работы прививочного кабинета
Уральский художник Loketski решил скрасить ожидание екатеринбургских пациентов перед дверьми прививочного кабинета в торговом центре «Гранд-Каньон».
Местные жители сетовали на режим работы пункта вакцинации. «Режим его работы рассчитан исключительно на безработных», – пишет уличный художник. А ранее перед ним выстраивались многочасовые очереди.
Loketski поодаль от комнаты иммунопрофилактики повесил свою картину.
«На случай, если очереди снова появятся, теперь среди репродукций с пейзажами в коридоре висит одно оригинальное полотно. Надеюсь, оно скрасит посетителям ожидание. Ожидание привива»
, – написал художник в Instagram.
Также Loketski отметил, что ни с кем не согласовывал мини-выставку.
Ранее Sobesednik.ru писал про то, как уральский художник разукрасил голубятню эмблемой «Роскосмоса».
Теги: #вакцинация, #Вакцина от коронавируса, #Современное искусство
Рубрика: Культура и ТВ