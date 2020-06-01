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"В ожидании привива": художник без согласования повесил картину рядом с пунктом вакцинации

Так Loketski проиллюстрировал жалобы жителей Екатеринбурга на режим работы прививочного кабинета

Фото: Instagram

Уральский художник Loketski решил скрасить ожидание екатеринбургских пациентов перед дверьми прививочного кабинета в торговом центре «Гранд-Каньон».

Местные жители сетовали на режим работы пункта вакцинации. «Режим его работы рассчитан исключительно на безработных», – пишет уличный художник. А ранее перед ним выстраивались многочасовые очереди.

Loketski поодаль от комнаты иммунопрофилактики повесил свою картину. 

«На случай, если очереди снова появятся, теперь среди репродукций с пейзажами в коридоре висит одно оригинальное полотно. Надеюсь, оно скрасит посетителям ожидание. Ожидание привива»

, – написал художник в Instagram.

Также Loketski отметил, что ни с кем не согласовывал мини-выставку.

Ранее Sobesednik.ru писал про то, как уральский художник разукрасил голубятню эмблемой «Роскосмоса».

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