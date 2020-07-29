Вчера, в 23:56

Уральских художник разрисовал голубятню логотипом "Роскосмоса"

Центр управления пометом купили на сдачу от покупки квартиры для птенца главы госкорпорации, пишет Loketski

Фото: Instagram

В Екатеринбурге местный уличный художник Loketski презентовал новую работу, снимки которой выложил в Instagram.

Он разукрасил голубятню, нанес на нее логотип «Роскосмоса» и назывное «Центр управления пометом».

«В ответ на успехи Илона Маска и китайской космической программы, "Роскосмос" открыл новейший суперсовременный ЦУП. Объект построен на сдачу от покупки элитной квартиры для птенца главы госкорпорации»

, – объясняет посыл работы контемпорари-артист.

Входную дверцу голубятни Loketski разрисовал надписью «Не надо мешать ворковать».

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