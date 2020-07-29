Уральских художник разрисовал голубятню логотипом "Роскосмоса"
Центр управления пометом купили на сдачу от покупки квартиры для птенца главы госкорпорации, пишет Loketski
В Екатеринбурге местный уличный художник Loketski презентовал новую работу, снимки которой выложил в Instagram.
Он разукрасил голубятню, нанес на нее логотип «Роскосмоса» и назывное «Центр управления пометом».
«В ответ на успехи Илона Маска и китайской космической программы, "Роскосмос" открыл новейший суперсовременный ЦУП. Объект построен на сдачу от покупки элитной квартиры для птенца главы госкорпорации»
, – объясняет посыл работы контемпорари-артист.
Входную дверцу голубятни Loketski разрисовал надписью «Не надо мешать вор
ковать».
Теги: #Современное искусство, #Роскосмос
Рубрика: Культура и ТВ