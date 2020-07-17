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"Не говорите, что я болен, скажите, что репетирую": Иван Краско идёт на поправку

Своё первое интервью после перенесённого удара Иван Иванович дал Sobesednik.ru

Актёр Иван Краско, госпитализированный на прошлой неделе в Научно-исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге с диагнозом «инсульт» идёт на поправку. Врачи дают Народному артисту самые лучшие прогнозы. Рядом со знаменитым пациентом дежурит сиделка.

Своё первое интервью после перенесённого удара, Иван Иванович дал Sobesednik.ru

– Здравствуй, Мариана, какая ты молодец, что мне позвонила, правда у меня сейчас другой номер, врачи говорят, чтобы я много не разговаривал, – сказал мне Иван Иванович, когда я поинтересовалась его здоровьем. – Всё у меня уже идеально. Правда, мне здесь немного скучно, я же привык к обществу. Палата у меня одноместная. Спасибо моей сестре-сиделке Антонине, она душевная женщина, какие мне нравятся, не замужем (смеётся).

– Иван Иванович, вам надо поберечься. Отдохните хорошо, ведь скоро в театре начинается сезон, там вас ждут.

– От кого беречься? Разве мало ударов мы получаем за всю жизнь? Уверяю тебя, это не самый сильный. Театр – основное, но у меня ещё отпускных дней дофига, а из формы я и не выходил. Ребята, мне совсем скоро стукнет девяносто один год, что вы хотите от моего организма. При всём при этом я себя ни в чём не ограничиваю. Какой организм выдержит мой жизненный ритм?

– Все удивляются вашей закалке. Как вам удаётся в таком состоянии ещё и шутить?

– К жизни относиться надо с чувством юмора, а к себе с иронией. Но и заниматься любым делом, а для меня – это сцена и мои дети, вот это для меня святое.

– Иван Иванович, не буду я вас долго томить…

– Ты меня когда томила? Не придумывай, пожалуйста. Звони всегда, девочка, я только рад. Ребята, вы мне только дух поднимаете.

– Что передать нашим читателям, ведь очень многие пекутся о вашем здоровье?

– Спасибо, очень тронут. Передай, что я просто репетирую как играть больного дедушку, – смеётся мой друг. – Огромный привет шлю своему худруку Виктору Новикову, он человечище с большой буквы, и отдельный привет ведущему «Пусть говорят» Димочке Борисову. От всей души, ребята, я вас всех люблю. Пришли мне делать процедуры. Привет, ваш Иван Краско.

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