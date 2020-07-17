Сегодня, в 18:03

Ивана Краско, попавшего в реанимацию с инсультом, перевели в палату

Сейчас актёр находится в состоянии средней тяжести, ему нужны покой и поддержка близких

Фото: Global Look Press

Актёр Иван Краско переведён сегодня в палату общей терапии. В среду он в состоянии средней тяжести был доставлен в Научно-исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге с диагнозом «инсульт». 90-летнего актёра сразу же определили в реанимацию. Врачи этого именитого, славящегося на всю страну лечебного учреждения сделали всё, чтобы пациент быстрее встал на ноги.

– У Ивана Ивановича – лучшая палата, отменный уход, – рассказывает директор артиста Вячеслав Смородинов, который с раннего утра приехал в неврологическое отделение, чтобы пообщаться с врачами.

– Состояние Ивана Ивановича средней тяжести, – констатируют доктора. – Мы предоставляем ему весь перечень лекарств, который ему требуется. Он ни чём не нуждается, кроме добрых слов и моральной поддержки.

– Врачи мне пообещали, что я смогу навестить дядю Ваню после выходных, – говорит Смородинов. – В понедельник я ему отвезу телефон, и тогда можете ему звонить и поддерживать, для Ивана – это главное. Первый, кто мне позвонил с просьбой навестить Краско, была его последняя жена Наташа Шевель, она рвётся к нему.

Препятствий для её посещения нет при наличии отрицательного теста на коронавирус. Считаю, Ивану будет приятно видеть Наташу, ему нужны положительные эмоции. Тем более, он не привык к скуке и одиночеству, до последнего сопротивлялся ехать в больницу. Все мы помним, что когда он болел зимой коронавирусом, то убедил врачей, что ему лучше лечиться дома. «Семья – моё лекарство», – сказал тогда Иван Иванович.

Навестить его хотят многие, но это невозможно. Я выражаю благодарность всем, кто сейчас оказался неравнодушен к Ивану Ивановичу. Спасибо вам до слёз! Важно, что художественный руководитель театра имени В. Комиссаржевской, где служит Краско, Виктор Абрамович Новиков сразу протянул руку помощи.

В институте Алмазова очень хороший персонал, они мастера своего дела, за всё им огромное спасибо, – резюмирует Вячеслав Смородинов.

Теги: #Краско

Рубрика: Культура и ТВ

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 дня назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 19 часов назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 дня назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 3 дня назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Культура и ТВ 8 минут назад

Завершены съёмки фильма "Головокружение", приуроченного к 200-летию Фёдора Достоевского

Культура и ТВ 19 минут назад

Линдеманн против Эрмитажа: Ничего личного, только арт-бизнес

Культура и ТВ 2 часа назад

За вакцинирование артисты театра "Ленком" получат деньги

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Сбежит из ЗАГСА": Рудковская – откровенно о грядущей свадьбе Моргенштерна

Шоу-бизнес 4 часа назад

«Боль невыносимая»: Калашникову на «Новой волне» спасают врачи

Культура и ТВ 4 часа назад

Вера Алентова и Алексей Баталов снова пошли по кинотеатрам

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Стопами Пугачевой": Аллегрова рассказала о возвращении на сцену

Культура и ТВ 5 часов назад

Московские театры избавляются от неугодных актеров

Шоу-бизнес 6 часов назад

"Коля поливал нас «химией": Галкин рассказал о странной выходке Баскова на глазах Пугачевой

Спорт 7 часов назад

Сдержал слово: Тренер бельгийского футбольного клуба вышел к журналистам голый

Культура и ТВ 9 часов назад

Сегодня отмечается День российского кино

Культура и ТВ 10 часов назад

БэдКомедиан: недостатки российского кино не помешают ему на Западе

Культура и ТВ 11 часов назад

Куда пойти на выходные 27-29 августа

Шоу-бизнес 11 часов назад

"Давление зашкалило, пошла кровь носом!". Приятелю Дардо Кусто стало плохо накануне его смерти.

Культура и ТВ 18 часов назад

Уральских художник разрисовал голубятню логотипом "Роскосмоса"

Спорт 19 часов назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Шоу-бизнес 21 час назад

"Том Круз тоже врёт, что сам выполняет трюки!" Каскадёр прокомментировал скандальный клип Полины Гагариной

Шоу-бизнес 23 часа назад

"Это любовь, скачут пружинки": Анна Плетнева перепела песню о мастурбации

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика