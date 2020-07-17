Ивана Краско, попавшего в реанимацию с инсультом, перевели в палату

Актёр Иван Краско переведён сегодня в палату общей терапии. В среду он в состоянии средней тяжести был доставлен в Научно-исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге с диагнозом «инсульт». 90-летнего актёра сразу же определили в реанимацию. Врачи этого именитого, славящегося на всю страну лечебного учреждения сделали всё, чтобы пациент быстрее встал на ноги.

– У Ивана Ивановича – лучшая палата, отменный уход, – рассказывает директор артиста Вячеслав Смородинов, который с раннего утра приехал в неврологическое отделение, чтобы пообщаться с врачами.

– Состояние Ивана Ивановича средней тяжести, – констатируют доктора. – Мы предоставляем ему весь перечень лекарств, который ему требуется. Он ни чём не нуждается, кроме добрых слов и моральной поддержки.

– Врачи мне пообещали, что я смогу навестить дядю Ваню после выходных, – говорит Смородинов. – В понедельник я ему отвезу телефон, и тогда можете ему звонить и поддерживать, для Ивана – это главное. Первый, кто мне позвонил с просьбой навестить Краско, была его последняя жена Наташа Шевель, она рвётся к нему.

Препятствий для её посещения нет при наличии отрицательного теста на коронавирус. Считаю, Ивану будет приятно видеть Наташу, ему нужны положительные эмоции. Тем более, он не привык к скуке и одиночеству, до последнего сопротивлялся ехать в больницу. Все мы помним, что когда он болел зимой коронавирусом, то убедил врачей, что ему лучше лечиться дома. «Семья – моё лекарство», – сказал тогда Иван Иванович.

Навестить его хотят многие, но это невозможно. Я выражаю благодарность всем, кто сейчас оказался неравнодушен к Ивану Ивановичу. Спасибо вам до слёз! Важно, что художественный руководитель театра имени В. Комиссаржевской, где служит Краско, Виктор Абрамович Новиков сразу протянул руку помощи.

В институте Алмазова очень хороший персонал, они мастера своего дела, за всё им огромное спасибо, – резюмирует Вячеслав Смородинов.