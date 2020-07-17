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Иван Краско госпитализирован с инсультом

Несколько дней назад актёру стало плохо на даче в Грузино

Фото: личный архив

На юбилее Ивана Краско, сентябрь 2020 года. В середине – его дочь Марина

Иван Краско оказался на больничной койке. Народного артиста разбил инсульт. О госпитализации 90-летнего Краско сообщил его директор Вячеслав Смородинов.

Несколько дней назад Ивану Ивановичу стало плохо на даче в Грузино, его шатало, отказывали ноги, но он всё это держал в себе и продолжал вести обычный образ жизни. В тот момент у него отказывала нога, ставшая очень тяжёлой, темнело в глазах. И только, когда актёра совсем прихватило, его бывшая супруга Наталья Вяль, которая тоже находилась в тот момент на даче, позвонила Вячеславу Смородинову, который тут же примчался к своему другу.

– Немедленно в больницу! – отреагировали в поликлинике, куда Смородинов сопроводил Ивана Ивановича.

– Удар такой в голову, – рассказал Краско Вячеславу о своём состоянии. – Нога потяжелела так, как будто привязали пудовую гирю. Причём, всё это так случилось резко. Но потом я ещё в баньку сходил, так мне показалось, что меня отпустило.

– Сейчас решается вопрос, определять ли нашего дорого пациента в реанимацию, – рассказал Sobesednik.ru Вячеслав. – Иван Иванович до последнего упирался, чтобы не ехать в больницу. Мы ведём его под руки, его качает. «Ну, что вы ребята паникуете, это же репетирую, будто выпивший», – даже в таком состоянии не переставал шутить Иван Иванович.

90-летний Иван Краско решил написать завещание перед пятой свадьбой

– Всё покуриваете, мой золотой, – недавно поинтересовалась я у Краско.

– Ещё и выпиваю, – отшутился он.

Мы разговаривали 10 августа, в день рождения его сына Андрея, и он, полный оптимизма, поделился, что в сентябре начнётся сезон в его родном театре Комиссаржевской.

Фото: личный архив
Иван Краско и Мариана Саид-Шах

– Мне нужно быстро оправиться, – твердит Иван Иванович, – ведь мне выходить на сцену, не за горами новый сезон.

Пусть так и будет, дорогой наш Иван Иванович. Только, пожалуйста, соблюдайте все требования и рекомендации врачей.

Редакция Sobesednik.ru желает актёру скорейшего выздоровления.

Теги: #Краско

Рубрика: Культура и ТВ

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