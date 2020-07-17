Иван Краско госпитализирован с инсультом

Иван Краско оказался на больничной койке. Народного артиста разбил инсульт. О госпитализации 90-летнего Краско сообщил его директор Вячеслав Смородинов.

Несколько дней назад Ивану Ивановичу стало плохо на даче в Грузино, его шатало, отказывали ноги, но он всё это держал в себе и продолжал вести обычный образ жизни. В тот момент у него отказывала нога, ставшая очень тяжёлой, темнело в глазах. И только, когда актёра совсем прихватило, его бывшая супруга Наталья Вяль, которая тоже находилась в тот момент на даче, позвонила Вячеславу Смородинову, который тут же примчался к своему другу.

– Немедленно в больницу! – отреагировали в поликлинике, куда Смородинов сопроводил Ивана Ивановича.

– Удар такой в голову, – рассказал Краско Вячеславу о своём состоянии. – Нога потяжелела так, как будто привязали пудовую гирю. Причём, всё это так случилось резко. Но потом я ещё в баньку сходил, так мне показалось, что меня отпустило.

– Сейчас решается вопрос, определять ли нашего дорого пациента в реанимацию, – рассказал Sobesednik.ru Вячеслав. – Иван Иванович до последнего упирался, чтобы не ехать в больницу. Мы ведём его под руки, его качает. «Ну, что вы ребята паникуете, это же репетирую, будто выпивший», – даже в таком состоянии не переставал шутить Иван Иванович.