Внебрачный сын Петрухи из "Белого солнца пустыни" нашёл сестру
Корреспондент Sobesednik.ru и «Жёлтой газеты» разыскала эту девушку, и та решила впервые открыть свою тайну, которая хранилась в семье долгие годы
Легендарный Петруха из фильма «Белое солнце пустыни» запомнился своим друзьям не только яркими ролями, но и открытой душой. Николай Годовиков легко заводил романы с женщинами, но был предан только последней своей супруге Людмиле. Но даже любимой жене – своему ангелу-хранителю – Николай Львович не рассказывал о внебрачных детях, эту тайну он унёс в могилу.
Спустя четыре года после ухода актёра петербуржец Алексей Кормилицин заявил, что он сын любимого всеми Петрухи. В одном из выпусков программы «Пусть говорят» Алексей встретился с законнорождённым сыном Годовикова Артёмом. Помимо Артёма, у Годовикова есть дочь Мария и падчерица Валерия, которая до последнего дня заботилась о Николае Львовиче.
Тест ДНК показал сомнительное родство Артёма и Алексея, а с племянницей Годовикова Анной Барановской они, если верить тесту, оказались родственниками. Результаты теста не устроили Кормилицина, и он решил не останавливаться на достигнутом. В поисках своей родни Алексей нашёл ещё одну дочь Николая Львовича.
Я на себе испытал, что такое публичность – это нервы, волнение, отрицательные комментарии. Не завидую медийным людям – это ноша, которая мне не нужна. Сейчас мне важно восстановить контакт с Марией, обязательно наладить отношения с дочерью Людмилы – Валерией, которую воспитывал мой отец, он дорожил своими внуками, и они по нему скучают.
Валерия – чудесная девушка, тренер по конному спорту. Я благодарен ей за то, что она сделала для папы, была с ним до последнего дня. Николай Львович очень переживал за отношения отцов и детей, это для него была незаживающая рана, у него не сложились отношения с собственной матерью, что печально. Ладно, давайте уже оставим человека в покое, поставим на этом точку.
– Алексей, скажите, пожалуйста, несколько слов о своей сестре. Где вы её нашли?
– Это не я её нашёл, а она меня. Это замечательная девушка, я не хочу называть её имени, увидела выпуск программы «Пусть говорят» с моим участием. Вот за это, конечно, огромное спасибо «Первому каналу». Она мне тут же написала в социальной сети. Я уверен, экспертиза покажет, что в наших жилах течёт кровь Годовикова, нашего папы. Сестра находит у нас с ним много общего. С её мамой Николай Годовиков познакомился на съёмках одного из фильмов. Больше ничего говорить не хочу, мы хотим жить своей жизнью.
Корреспондент Sobesednik.ru и «Жёлтой газеты» выяснила, что девушку зовут Татьяной. Она решила впервые открыть свою тайну, которая хранилась в семье долгие годы.
– Если бы не Лёша, я бы никогда не согласилась общаться с прессой, но он меня убедил, что это нужно, так как отец был известным человеком, – делится Татьяна. Я ведь и фильм «Белое солнце пустыни» не смотрела, пока мне его не показал Лёша, мне не близок этот жанр.
– Татьяна, а как вы познакомились с Алексеем?
– Мне позвонила моя близкая подруга и сказала: «Включай скорее телевизор, по-моему, нашёлся твой брат». На экране увидела Артема – законного сына Годовикова – и Лёшу. Потом я написала Алексею в соцсетях и поинтересовалась, не розыгрыш ли его появление.
«Вы сын Николая Львовича?», – спросила я. «А что, есть какие-то сомнения? – ответил он мне. – Вы-то кто, простите?» Так «ласково» начался наш разговор. Но через три дня мы встретились. Я почувствовала в этом парне что-то родное. Он так обаял меня своей энергетикой, харизмой. Я сразу поверила ему. Сомнений быть не может, конечно, он мой брат.
– А когда сами узнали, что вы дочь Николая Годовикова?
– В один из новогодних вечеров родители готовили на кухне. Увлёкшись праздничным столом, они не заметили, что я пришла домой. У них был такой серьёзный спор, что для их общения было странным. Я испугалась, ведь мои родители никогда не ругались. Речь шла о каком-то артисте, которого они постоянно звали Петрухой. Моя мама настаивала на том, что Танечке надо все рассказать.
«Я больше так не могу!» – плакала моя мамочка. «Не вздумай этого делать, – уговаривал её папа, – я не смогу с этим жить, ведь Танюшу я всегда считал своей дочкой, а она меня своим отцом. Не разрушай нашу семью».
Я пришла на кухню, и все сразу встало на свои места, родители стали общаться, как обычно, и мило улыбаться друг другу. Я не подала виду, что слышала их перепалку. Но я поняла, что произошло что-то непоправимое, после таких разговоров семьи уже не бывают прежними.
«Танин отец – Коля, не забывай это», – эти слова мамы, обращённые к папе, до сих пор у меня в ушах. «Я ведь и так несу эту ношу много лет», – говорила она в тот вечер.
Я закрылась у себя в комнате и набрала в поисковике: «Коля, Петруха». Каково же было моё изумление, когда высветился актёр Николай Годовиков! Меня как в пот ударило, а ведь я на него похожа, а не на моего папочку!
– Вы поговорили с мамой об этом?
– Нет, я очень боялась. Я бы могла не смириться с тем, что мой любимый папочка оказался мне не родным! Я поделилась этим с близкой подругой – той самой, которая мне позвонила и попросила включить телевизор.
Я, наверное, никогда бы этого не рассказала, но моих родителей не стало. И теперь я хочу найти правду и общаться с родственниками. И уж если на то пошло, мне не хватает рядом близких и родных людей. За наследство биться не буду, но тест ДНК сделаю. Мне очень важна ясность в этой моей истории, а вдруг мамочка моя ошиблась. У меня была мечта нарисовать генеалогическое древо нашего рода. Я всегда считала, что человек обязан знать свои корни. Теперь меня мучает мысль: древо какой семьи мне рисовать?
– А кем по профессии были ваши родители? – спросила я у Татьяны, но наш разговор дальше не мог продолжаться, у женщины началась истерика. Я извинилась и положила трубку. Что ещё меня поразило в этой истории? Татьяна тоже, как и Николай Львович, пишет картины. «Представьте, а ведь гены берут своё», – подумала я.
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Рубрика: Культура и ТВ