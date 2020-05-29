Внебрачный сын Петрухи из "Белого солнца пустыни" нашёл сестру

Я на себе испытал, что такое публичность – это нервы, волнение, отрицательные комментарии. Не завидую медийным людям – это ноша, которая мне не нужна. Сейчас мне важно восстановить контакт с Марией, обязательно наладить отношения с дочерью Людмилы – Валерией, которую воспитывал мой отец, он дорожил своими внуками, и они по нему скучают.

Валерия – чудесная девушка, тренер по конному спорту. Я благодарен ей за то, что она сделала для папы, была с ним до последнего дня. Николай Львович очень переживал за отношения отцов и детей, это для него была незаживающая рана, у него не сложились отношения с собственной матерью, что печально. Ладно, давайте уже оставим человека в покое, поставим на этом точку.

– Алексей, скажите, пожалуйста, несколько слов о своей сестре. Где вы её нашли?

– Это не я её нашёл, а она меня. Это замечательная девушка, я не хочу называть её имени, увидела выпуск программы «Пусть говорят» с моим участием. Вот за это, конечно, огромное спасибо «Первому каналу». Она мне тут же написала в социальной сети. Я уверен, экспертиза покажет, что в наших жилах течёт кровь Годовикова, нашего папы. Сестра находит у нас с ним много общего. С её мамой Николай Годовиков познакомился на съёмках одного из фильмов. Больше ничего говорить не хочу, мы хотим жить своей жизнью.

Корреспондент Sobesednik.ru и «Жёлтой газеты» выяснила, что девушку зовут Татьяной. Она решила впервые открыть свою тайну, которая хранилась в семье долгие годы.

– Если бы не Лёша, я бы никогда не согласилась общаться с прессой, но он меня убедил, что это нужно, так как отец был известным человеком, – делится Татьяна. Я ведь и фильм «Белое солнце пустыни» не смотрела, пока мне его не показал Лёша, мне не близок этот жанр.