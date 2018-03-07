Сегодня, в 19:43

Комик Антон Лапенко замахнулся на драматическую роль в фильме "По-мужски"

Зритель наконец-то сможет увидеть актера не в образе дурашливого инженера

Фото: Instagram

Антон Лапенко

Блогер и актер Антон Лапенко, заслуживший популярность, благодаря своим юмористическим скетчам с сумасшедшим инженером, сообщил о готовности представить в драматическом жанре.

В личном Instagram он написал, что почти закончил работу в съемках фильма «По-мужски». Сценарий к фильму написал Денис Кулагин.

«Я долго ждал сценария, который меня зацепит. В котором я смогу раскрыться с непривычной для себя стороны. И я его нашёл!» – пишет Лапенко.

Подробности проекта пока не излагаются. Еще в июне режиссер сообщал о сотрудничестве с популярным блогером.

Фото: Instagram
Денис Кулагин и Антон Лапенко

Время покажет, сможет ли Лапенко выйти из заложников комического жанра, как когда-то это получилось у Ирины Горбачевой.

Теги: #Кино

Рубрика: Культура и ТВ

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 дня назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 22 часа назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 дня назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 3 дня назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Спорт 23 минуты назад

Роналдо перешел в "Манчестер Юнайтед" ради того, чтобы сыграть в России

Культура и ТВ 2 часа назад

Завершены съёмки фильма "Головокружение", приуроченного к 200-летию Фёдора Достоевского

Культура и ТВ 3 часа назад

Линдеманн против Эрмитажа: Ничего личного, только арт-бизнес

Культура и ТВ 3 часа назад

Ивана Краско, попавшего в реанимацию с инсультом, перевели в палату

Культура и ТВ 5 часов назад

За вакцинирование артисты театра "Ленком" получат деньги

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Сбежит из ЗАГСА": Рудковская – откровенно о грядущей свадьбе Моргенштерна

Шоу-бизнес 7 часов назад

«Боль невыносимая»: Калашникову на «Новой волне» спасают врачи

Культура и ТВ 7 часов назад

Вера Алентова и Алексей Баталов снова пошли по кинотеатрам

Шоу-бизнес 7 часов назад

"Стопами Пугачевой": Аллегрова рассказала о возвращении на сцену

Культура и ТВ 8 часов назад

Московские театры избавляются от неугодных актеров

Шоу-бизнес 9 часов назад

"Коля поливал нас «химией": Галкин рассказал о странной выходке Баскова на глазах Пугачевой

Спорт 9 часов назад

Сдержал слово: Тренер бельгийского футбольного клуба вышел к журналистам голый

Культура и ТВ 12 часов назад

Сегодня отмечается День российского кино

Культура и ТВ 13 часов назад

БэдКомедиан: недостатки российского кино не помешают ему на Западе

Культура и ТВ 13 часов назад

Куда пойти на выходные 27-29 августа

Шоу-бизнес 14 часов назад

"Давление зашкалило, пошла кровь носом!". Приятелю Дардо Кусто стало плохо накануне его смерти.

Культура и ТВ 21 час назад

Уральских художник разрисовал голубятню логотипом "Роскосмоса"

Спорт 22 часа назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика