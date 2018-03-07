Комик Антон Лапенко замахнулся на драматическую роль в фильме "По-мужски"
Зритель наконец-то сможет увидеть актера не в образе дурашливого инженера
Блогер и актер Антон Лапенко, заслуживший популярность, благодаря своим юмористическим скетчам с сумасшедшим инженером, сообщил о готовности представить в драматическом жанре.
В личном Instagram он написал, что почти закончил работу в съемках фильма «По-мужски». Сценарий к фильму написал Денис Кулагин.
«Я долго ждал сценария, который меня зацепит. В котором я смогу раскрыться с непривычной для себя стороны. И я его нашёл!» – пишет Лапенко.
Подробности проекта пока не излагаются. Еще в июне режиссер сообщал о сотрудничестве с популярным блогером.
Время покажет, сможет ли Лапенко выйти из заложников комического жанра, как когда-то это получилось у Ирины Горбачевой.
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