Комик Антон Лапенко замахнулся на драматическую роль в фильме "По-мужски"

Блогер и актер Антон Лапенко, заслуживший популярность, благодаря своим юмористическим скетчам с сумасшедшим инженером, сообщил о готовности представить в драматическом жанре.

В личном Instagram он написал, что почти закончил работу в съемках фильма «По-мужски». Сценарий к фильму написал Денис Кулагин.

«Я долго ждал сценария, который меня зацепит. В котором я смогу раскрыться с непривычной для себя стороны. И я его нашёл!» – пишет Лапенко.

Подробности проекта пока не излагаются. Еще в июне режиссер сообщал о сотрудничестве с популярным блогером.