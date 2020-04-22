Уроки Юрия Быкова: режиссёр завершил съёмки своего нового фильма "Хозяин"

Название фирменное – из одного слова, как и его «Жить», «Дурак», «Майор», «Завод», «Сторож» и другие.

Юрий Быков – творец универсальный. К своим фильмам он пишет и сценарии и музыку, а также во всех своих фильмах снимается как актер. Во всех, кроме последнего. В фильме «Хозяин» главную роль играет Артем Быстров, ну а также Олег Фомин и Клавдия Коршунова.

Герои фильма — семья Меньшовых, которая видит аварию на трассе и помогает спастись мужчине по фамилии Родин. Этот человек оказывается подполковником ФСБ. Завязывается как бы взаимовыгодная дружба, которая, однако, вскоре становится для Меньшовых источником огромных проблем.

Работа над фильмом началась в 2020 году. Ради него пришлось «подвинуть» съемки сериала «Ноль» – роуд муви с ворохом этических проблем, о которых, как и о сериале, режиссер рассказывал в своем большом интервью Sobesednik.ru (часть 1, часть 2).

Впрочем, этических проблем выше крыши в каждой картине Быкова. Просто потому, что Юрий снимает кино исключительно о нашей сильно непростой современной жизни.

Вот и «Хозяин» о том же. О сегодняшнем дне, где особенно остро стоит проблема выбора. Перед каждым. Режиссер Юрий Быков ее перед собой сам ставит регулярно. И честно решает, конечно, – вспомните хоть историю с сериалом «Спящие». И станет ли его новый герой Меньшов таким «как все» или найдет в себе силы отстоять честь семьи и встать на тропу войны с сильными мира сего? На догадки могут натолкнуть говорящие фамилии – куда уж простому гражданину Меньшову против славного силовика Родина!

Быков признается, что съемки дались ему тяжело. На вопрос, можно ли дружить с системой, он отвечает: «Нельзя». Говорит, что в социальном договоре без компромиссов, конечно, не обойтись, и если человеку органично с ними существовать, то дай бог. Герою Артема Быстрова (Меньшов) это не удалось. «Хозяин», по словам Юрия Быкова, дает хороший урок тем, «кто чувствует, что он все-таки не конформист».

– Но я никому не навязываю свой образ мыслей и сам не беру ни с кого пример, – говорит режиссер.