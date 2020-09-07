"Вы точно рожали на днях?" Мария Горбань удивила фигурой спустя неделю после родов

Известная российская актриса Мария Горбань всего несколько дней тому назад стала мамой, о чем сразу же рассказала своим поклонникам через социальные сети. «Любовь порождает любовь!» – писала буквально через несколько минут после родов артистка в своём Instagram. Тогда же она рассказала подписчикам, что выбрала для новорождённого сына оригинальное имя – мальчика назвали Ниланом.

Многим женщинам нет смысла лишний раз рассказывать, с какими сложностями им, как правило, предстоит столкнуться после родов. Начиная от восстановления, заканчивая возвращением былой фигуры – всё это нередко занимает немало времени.

Однако Марию Горбань эта проблема, похоже, обошла стороной. А потому уже менее чем через неделю после родов артистка опубликовала в социальной сети видеоролик, на котором гордо похвастала подтянутой фигурой. На этих кадрах знаменитость позирует в оригинальном чёрном купальнике с коляской на фоне моря, бодро пританцовывает, демонстрируя точёные линии фигуры и отдельно делая акцент на том, что всего неделю тому назад, она лежала на акушерском столе.

«Неделя после родов. Полет нормальный и плечи двигаются легче», – подчеркнула актриса.