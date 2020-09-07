"Вы точно рожали на днях?" Мария Горбань удивила фигурой спустя неделю после родов
Поклонники пришли в восторг от увиденного, поразившись тому, как быстро актрисе удалось вернуть былую форму
Известная российская актриса Мария Горбань всего несколько дней тому назад стала мамой, о чем сразу же рассказала своим поклонникам через социальные сети. «Любовь порождает любовь!» – писала буквально через несколько минут после родов артистка в своём Instagram. Тогда же она рассказала подписчикам, что выбрала для новорождённого сына оригинальное имя – мальчика назвали Ниланом.
Многим женщинам нет смысла лишний раз рассказывать, с какими сложностями им, как правило, предстоит столкнуться после родов. Начиная от восстановления, заканчивая возвращением былой фигуры – всё это нередко занимает немало времени.
Однако Марию Горбань эта проблема, похоже, обошла стороной. А потому уже менее чем через неделю после родов артистка опубликовала в социальной сети видеоролик, на котором гордо похвастала подтянутой фигурой. На этих кадрах знаменитость позирует в оригинальном чёрном купальнике с коляской на фоне моря, бодро пританцовывает, демонстрируя точёные линии фигуры и отдельно делая акцент на том, что всего неделю тому назад, она лежала на акушерском столе.
«Неделя после родов. Полет нормальный и плечи двигаются легче», – подчеркнула актриса.
Поклонники же пришли в восторг от увиденного, искреннее поразившись тому, как быстро Горбань удалось вернуть былую форму и выглядеть также блистательно, как и до беременности. Отдельные подписчики артистки даже назвали её «ведьмой» из-за этого, разумеется, в шутку.
«Ведьма».
«Женщина, вы точно рожали на днях? Шикарная».
«Маша, какая бы Вы красотка! Помню себя после родов, обними и плачь».
«Просто отпад».
«Вот это форма».
«Ну как можно быть такой шикарной? Здоровья Вам и малышу!»
«Роскошная».
«Несколько дней после родов, а выглядите как кукла. Невероятная фигура. Ведьма, что ещё сказать».
«Как будто и не рожала вовсе», – удивляются пользователи.
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