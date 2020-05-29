Мальчику дали оригинальное имя: актриса Мария Горбань родила сына в США

Известная российская актриса Мария Горбань родила второго ребенка. Не так давно в одной из клиник американского города Майами на свет появился сын. Причем, сама артистка сразу же поспешила поделиться этой радостью с поклонниками, опубликовав фотографию с наследником и рассказав о том, какое необычное имя выбрала для него.

Судя по всему, роды прошли довольно хорошо, поскольку буквально через несколько минут Горбань поделилась этой радостной новостью с поклонниками, которые засыпали ее поздравлениями. Примечательно, что в посте по случаю рождения сына актриса назвала имя ребенка, как оказалось, мальчика решили назвать весьма оригинально – Нилан. «Любовь рождает любовь! Привет, Нилан», – гласит запись знаменитости в соцсети.

Примечательно, что рожать Мария Горбань решилась именно в США, куда они с супругом Кириллом Зоткиным отправились заблаговременно.

Стоит отметить, что факт своего положения от поклонников Мария не скрывала, напротив, они постоянно держала подписчиков в курсе того, как протекает беременность и как она себя чувствует. Она, к примеру, рассказала, что за девять месяцев набрала 16 килограммов веса, однако добавила, что непременно вернет себе былую стройность.

«Не вижу смысла скрывать такое счастье, поэтому хочу им поделиться, хотя мой супруг думает совершенно иначе. Но мы в этом плане дополняем друг друга, он предпочитает скрывать, а я – кричать на весь мир. Считаю, что именно так и должно быть, поэтому верю в лучшее и убеждена, что меня окружают позитивные добрые люди. Все остальные мной уже заблокированы в Instagram. Даже со стороны подписчиков нет никакого негатива, все с большим удовольствием наблюдают за моей красивой историей», – не так давно откровенничала на это счет артистка в одном из интервью.

Нужно напомнить, что маленький Нилан стал вторым ребенком Марии Горбань. Актриса также воспитывает шестилетнюю дочь Стефанию, рожденную в предыдущем браке с осветителем Олегом Филатовым.