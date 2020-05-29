Сегодня, в 12:28

Мальчику дали оригинальное имя: актриса Мария Горбань родила сына в США

Судя по всему, роды прошли довольно хорошо, поскольку звезда сразу же поделилась радостной новостью с поклонниками

Фото: Global Look Press

Кирилл Зоткин и Мария Горбань

Известная российская актриса Мария Горбань родила второго ребенка. Не так давно в одной из клиник американского города Майами на свет появился сын. Причем, сама артистка сразу же поспешила поделиться этой радостью с поклонниками, опубликовав фотографию с наследником и рассказав о том, какое необычное имя выбрала для него.

Судя по всему, роды прошли довольно хорошо, поскольку буквально через несколько минут Горбань поделилась этой радостной новостью с поклонниками, которые засыпали ее поздравлениями. Примечательно, что в посте по случаю рождения сына актриса назвала имя ребенка, как оказалось, мальчика решили назвать весьма оригинально – Нилан. «Любовь рождает любовь! Привет, Нилан», – гласит запись знаменитости в соцсети.

Примечательно, что рожать Мария Горбань решилась именно в США, куда они с супругом Кириллом Зоткиным отправились заблаговременно.

Стоит отметить, что факт своего положения от поклонников Мария не скрывала, напротив, они постоянно держала подписчиков в курсе того, как протекает беременность и как она себя чувствует. Она, к примеру, рассказала, что за девять месяцев набрала 16 килограммов веса, однако добавила, что непременно вернет себе былую стройность.

«Не вижу смысла скрывать такое счастье, поэтому хочу им поделиться, хотя мой супруг думает совершенно иначе. Но мы в этом плане дополняем друг друга, он предпочитает скрывать, а я – кричать на весь мир. Считаю, что именно так и должно быть, поэтому верю в лучшее и убеждена, что меня окружают позитивные добрые люди. Все остальные мной уже заблокированы в Instagram. Даже со стороны подписчиков нет никакого негатива, все с большим удовольствием наблюдают за моей красивой историей», – не так давно откровенничала на это счет артистка в одном из интервью.

Нужно напомнить, что маленький Нилан стал вторым ребенком Марии Горбань. Актриса также воспитывает шестилетнюю дочь Стефанию, рожденную в предыдущем браке с осветителем Олегом Филатовым.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 4 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 3 дня назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 2 недели назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Спорт 2 часа назад

Игравшая против России бразильская волейболистка покинула ОИ из-за подозрения в допинге

Культура и ТВ 5 часов назад

Куда пойти на выходные 6-8 августа

Шоу-бизнес 17 часов назад

Ольга Бузова снова примерила образ Мэри Дэви Христос

Туризм 19 часов назад

"Скоро "корону" массово привезут из Турции": в сети считают, что Путин и Минздрав рано говорят об "усталости от темы ковида"

Шоу-бизнес 19 часов назад

"Она старше его в два раза!" Юлия Беретта закрутила роман с сыном известного телепродюсера.

Культура и ТВ 20 часов назад

«Скорее всего, отсудит свою долю!» Первая жена Бориса Грачевского претендует на часть его имущества.

Спорт 22 часа назад

Российский борец Угуев стал победителем Олимпийских игр

Культура и ТВ 22 часа назад

Михаил Лермонтов: проверять театры будем сердцем

Шоу-бизнес 23 часа назад

«Шашлыки, Москва-река, торт»: как отметили первый день рождения внучки Пугачевой

Спорт 1 день назад

Организаторы Олимпиады извинились перед украинскими спортсменами. Их назвали россиянами

Шоу-бизнес 1 день назад

Пугачева виновата: доходы Зверева резко упали из-за ссоры с примадонной

Шоу-бизнес 1 день назад

"Хоть бы траур по Меньшову выдержала!": овдовевшая Алентова собралась на заработки

Шоу-бизнес 1 день назад

"Тик-ток" вконец обнаглел!: Панайотов накинулся на поющих блогеров

Спорт 1 день назад

Российский боксер Батыргазиев стал олимпийским чемпионом, победив американца

Шоу-бизнес 1 день назад

Больно смотреть: ноги Собчак покрылись страшными пятнами

Спорт 1 день назад

Сборная России обыграла Бразилию и вышла в финал Олимпийских игр по волейболу

Шоу-бизнес 1 день назад

Рианна и Сергей Шнуров вошли в списки самых богатых музыкантов Forbes

Культура и ТВ 1 день назад

Пост Андрея Макаревича удалили с Фейсбука за призывы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика