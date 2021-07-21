"Угрюм-Река": вековая установка для телезомби

В России спустя десятилетия переиздаётся «Угрюм-Река» Вячеслава Шишкова. Вряд ли Первый канал ни с того ни с сего стал бы столь мощно педалировать не только сериал, но и книгу.

Можно, конечно, строить конспирологические теории о желании снять определённых актёров – например, с фамилией, заканчивающейся на «…рнст», но как-то это грубо. Всё же куда очевиднее желание именно воскресить что-то 100 с лишним летней давности.

Сага, рассказанная в полном диапазоне и спектре всех сословий и занятий – от простого работяги, чья жизнь и гроша не стоит, до семьи предпринимателей и от преданного холопа до отъявленного головореза – имеет свой смысл для каждого из пластов героев.

«Будете бунтовать – кончите трагедией; а даже если сместите, сведёте с ума прежнего господина, новый будет не лучше». «Будешь слишком предан или напротив, чересчур строптив – жди для себя беды». «Оторвёшься от Земли, попрёшь свои же обещания, стяжаешь без меры – и жизнь сама тебя накажет».

И так далее. Короче, сиди, смерд, и не рыпайся. У тех, кто повыше, без тебя полно забот, даже не пробуй достучаться – и не зря же при многажды незримом присутствии и упоминании Императора, в сюжет не вплетено ни единого, даже самого дальнего его прямого служаки.