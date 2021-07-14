Собери Большой театр. Интерактивный пазл
Собрав пазл, посмотрите на таймер. Он покажет время, которое Вы потратили на решение головоломки. Напишите его в комментариях и сравните с результатами других участников.
ЧТОБЫ НАЧАТЬ СОБИРАТЬ ПАЗЛ, КЛИКНИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ВНИЗУ
Наведите курсор на выбранную деталь, нажмите на правую кнопку мыши, перетащите выбранную деталь к той, которую считаете подходящей. Отпустите кнопку мыши. Если две детальки пазла совпадают, то они склеятся.
Собрав пазл, посмотрите на таймер. Он покажет время, которое Вы потратили на решение головоломки. Напишите его в комментариях и сравните с результатами других участников.
Теги: #Москва
Рубрика: Культура и ТВ