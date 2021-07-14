Вчера, в 23:06

Собери Большой театр. Интерактивный пазл

Собрав пазл, посмотрите на таймер. Он покажет время, которое Вы потратили на решение головоломки. Напишите его в комментариях и сравните с результатами других участников.

ЧТОБЫ НАЧАТЬ СОБИРАТЬ ПАЗЛ, КЛИКНИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ВНИЗУ

Наведите курсор на выбранную деталь, нажмите на правую кнопку мыши, перетащите выбранную деталь к той, которую считаете подходящей. Отпустите кнопку мыши. Если две детальки пазла совпадают, то они склеятся.

preview45pieceBolshoi theatre

Собрав пазл, посмотрите на таймер. Он покажет время, которое Вы потратили на решение головоломки. Напишите его в комментариях и сравните с результатами других участников. 


Теги: #Москва

Рубрика: Культура и ТВ

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