Актеры в масках владельцев Facebook, Twitter и YouTube жестоко обращались с петербурженками

В Санкт-Петербурге креативная команда перформеров провела акцию против цензуры в социальных сетях, пишет издание «Бумага».

Актеры-мужчины надели на себя головы ростовых кукол, имитирующих физиономии основных лидеров рынка социальных сетей и главного хостинга планеты.

«Уже много лет эта троица – Дорси (руководитель микроблога Twitter) Цукерберг (владелец Facebook), Брин (главный в YouTube) – выкручивает руки и затыкает рты пользователям соцсетей во всем мире, удаляя посты и блокируя аккаунты. С каждым годом правила публикации становятся все более и более жесткими и нелепыми, противореча логике, здравому смыслу и законодательству»

, – говорится в подводке к ролику.

Съемки проходили возле Эрмитажа и Гостиного двора. Актеры надели на актрис кляпы с символами соцсетей и вели их по улице, пока те изображали страдания.

Видео появилось на странице #ХэвиРейн, которая принадлежит модели Марие Рейн. Эта девушка участвовала в нашумевшем постановочном перформансе в московском метро, где она и ее «соратницы» якобы обливали неизвестным раствором ширинки мужчин, которые слишком широко расставили ноги, занимая сидения.