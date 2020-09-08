Книжные магазины отказываются утилизировать книги с портретами нацистов

С 12 июля в России, согласно принятым поправкам, запрещено публично демонстрировать портреты личностей, которые были признаны преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. Теперь это расценивается как оскорбление памяти о жертвах Великой Отечественной войны.

Российский книжный союз следом обратился к книготорговой отрасли с требование проверить свой ассортимент на наличие изданий с подобными изображениями, изъять их и утилизировать.

«В случае недобросовестных и противоправных действий контролирующих и проверяющих органов просим в срочном порядке обращаться в Российский книжный союз», – говорится в обращении союза.

Книжные магазины же не торопятся проводить инвентаризацию.

К примеру, основатель столичного магазина по обмену книг на деньги «Фаланстер» Борис Куприянов отметил, что в их магазине нет книг, которые пропагандировали фашизм. При этом в магазине огромная представленность исторических интеллектуальных книг.

«Если к нам будут приходить люди, и требовать что-то, ссылаясь на закон, мы будем с ними судиться. И пусть они доказывают, что какие-то антифашистские книги надо не продавать в магазине, а изымать и уничтожать»

, – цитируют Куприянова «Открытые медиа».

Владелец петербургского книжного магазина «Фаренгейт 451» Платон Романов тоже не намерен изымать из продажи исторические книги, где есть портреты военных преступников.

«У нас есть пара книг, которые под это подпадают. Но пока этих книг нет в списке экстремистских материалов — они будут продаваться»

, – настаивает Романов.