Хиппи-миллиардер Ричард Брэнсон: пять историй о знаменитом богаче-фрике
Мы собрали наиболее яркие факты из жизни эпатажного британского бизнесмена, основавшего легендарный лейбл Virgin
Кто в чопорной Англии способен взобраться на строительный кран почти голышом, переодеться на официальном мероприятии в стюардессу, пирата, клоуна, прийти на прием к королеве в потертых джинсах и бейсболке? Любой англичанин ответит без запинки: Ричард Брэнсон. Еще он совершил кругосветки на воздушном шаре и океанском лайнере, промчался на рекордной скорости по Ла-Маншу на автомобиле-амфибии, выехал на настоящем танке на Таймс-сквер, чтобы в рекламных целях пальнуть два раза по билборду конкурентов – «Кока-колы».
Sobesednik.ru собрал пять самых ярких историй из биографии миллиардера-хулигана.
1. Перевернул жену Трампа с ног на голову
– Я люблю узнавать новое, я очень любознательный. Жизнь я воспринимаю как единый нескончаемый процесс узнавания нового, – объясняет свои дурачества сам Брэнсон.
Длинные блондинистые волосы, кожанка, шутки на грани, поведение за гранью – он больше похож на рокера, чем на серьезного бизнесмена. На одной из вечеринок Брэнсон поднял за ноги первую жену Дональда Трампа Ивану и держал вниз головой, объяснив, что это было в поддержание разговора. Трамп, тогда еще не президент США, сам всегда был тем еще эксцентриком, поэтому выходка не имела последствий. А Брэнсон позже переворачивал публично еще Памелу Андерсон и Кейт Мосс.
Эксцентричный богач, чудак, хиппи-миллиардер, разбойник, свой парень в мире богатых – как только не называют Ричарда Брэнсона. В Англии он известен не менее своего ближайшего коллеги Илона Маска, тем более что занимаются они похожим – запускают самые необычные проекты и стартапы – от напитков до космических ракет.
2. Потомственный авантюрист
Ричард говорит, что стал самим собой благодаря своей матери – Ивет Флинт. Авантюристка пробилась на собеседование в авиационную компанию, переодевшись мужчиной, а позже перешла в стюардессы международных рейсов, не зная ни одного иностранного языка. Девушка смогла очаровать потомственного английского аристократа Эдварда Брэнсона, которого позже лишили семейных денег за женитьбу на простолюдинке. Но Ивет и тут не опустила руки – она плела корзинки, делала упаковочные коробки на продажу, параллельно занимаясь воспитанием четверых детей.
Особое внимание она уделяла Ричарду, у которого были проблемы с речью, зрением и координацией. Но поддержка Ивет выражалась по-особенному. Так, когда мальчику было четыре года, мама высадила его из машины за пару миль от дома и сказала: «Беги домой к папе!» А в 11 лет мама отправила Ричарда на велосипеде в соседний городок к родственникам с гостинцами, дав ему на пять миль пути одно яблоко и несколько бутербродов.
«Он будет премьер-министром», – повторяла миссис Брэнсон, несмотря на то, что, кроме нее, никто не видел в проблемном мальчике особых перспектив.
3. Первый бизнес: ёлки, кролики, попугаи
«Брэнсон, я тебе гарантирую, что ты или сядешь в тюрьму, или станешь миллионером», – сказал директор школы, выпуская в жизнь одного из своих самых неугомонных учеников. Брэнсон учился из рук вон плохо, зато стал отличным спортсменом благодаря закалке, полученной от матери. Но после травмы будущий бизнесмен вылетел из школьной спортивной команды и сразу же попал в класс для отстающих детей. Брэнсон вспоминает, что редкий день там обходился без телесных наказаний – его били за невыученный урок, попавший на клумбу мяч, опоздание на занятие. Зато после такого детства никакие последующие удары судьбы уже не могли его сломить.
Еще в школе Брэнсон решил зарабатывать первые деньги. Сначала они с другом придумали выращивать на продажу ёлки к Рождеству. Но этот бизнес не пошел – молодые саженцы стали уничтожать кролики. Тогда школьники изловили несколько ушастых вредителей и отнесли их на рынок, выручив 800 фунтов. Позже они очень успешно продавали попугаев, которых разводили дома.
4. Одолел Мика Джаггера
Брэнсон засыпал директора школы своими инициативами: бар для шестиклассников, переоборудование школьной столовой в буфет, разрешение разговаривать за обедом. Когда юный реформатор уже порядком достал директора, которому нужно было как-то реагировать на каждое новое предложение, мудрый педагог предложил активному ученику писать обо всем в школьную газету.
Но Брэнсон считал, что школьная многотиражка – не его уровень, и учредил сразу журнал для студенчества всей страны «Студент». Добился переоборудования комнаты общежития под редакционный офис. Правда, телефон туда директор наотрез отказался проводить. Но Брэнсон придумал уловку, как звонить бесплатно из таксофона: он набирал телефонистку, сообщал, что не смог дозвониться, и она соединяла его с нужным номером бесплатно. Многие абоненты думали, что телефонистка – это личный секретарь Ричарда. С помощью напора и огромного желания Брэнсон умудрился получить в студенческий журнал интервью даже Джона Леннона и Мика Джаггера.
«Я был довольно дерганым 16-летним подростком, когда впервые брал интервью у Мика для журнала Student, – написал позже в своей автобиографии Ричард Брэнсон. – Я отчетливо помню, как шел к его дому №48 по Чейн-Уолк, а руки у меня дрожали, потому что я тащил допотопный пленочный магнитофон размером полметра на полметра, чтобы записать собеседника. Он редко давал интервью и, казалось, согласился на него только потому, что оценил дерзость прыщавого подростка, осмелившегося задавать вопросы. Это интервью было не лучшим образцом моего журналистского творчества, но благодаря ему я полюбил «Роллингов» еще сильнее».
5. Билет в космос за 200 тысяч долларов
Студенческий журнал вырос в музыкальный бизнес, который затем оброс новыми компаниями – студия звукозаписи, магазины пластинок, кино. Название у группы компаний, в которую сегодня входит более 200 наименований, появилось еще в самом начале, когда молодежь обсуждала, какое бы звучное и эпатажное имя выбрать. Virgin – «девственница» – всплыло в разговоре, так и прикрепилось к бренду.
Сегодня Virgin – это торговля, недвижимость, компьютерные игры, полиграфия, туризм, фитнес, продажа автомобилей, вин и еще кучи всего. Есть Virgin Cola и Virgin Vodka. Всего этого хватало, чтобы навсегда прописаться в списке «Форбс». Но Брэнсону было мало. Он учредил авиакомпанию. Чтобы обойти соперников, бизнесмен распорядился подвозить на лимузине пассажиров бизнес-класса прямо к трапу, а в воздухе клиентам стали делать массаж. Преуспев в авиаперевозках, Брэнсон отправился еще выше – в космос. Он объявил, что начинает заниматься космическим туризмом. Билет на орбиту, обещает сэр Ричард, можно будет приобрести за 200 тысяч долларов.
Ради успеха Брэнсон шел на все. Большинство своих эпатажных поступков он совершал в рекламных целях своего бизнеса.
– Реклама стоит огромных денег, а так я проехался по улице на танке – и все первые полосы газет уже мои, – признавался в интервью Брэнсон. Надо ли говорить, что на самом видном месте танка красовался логотип Virgin.
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Материал вышел в издании «Собеседник+» №05-2021 под заголовком «Хиппи-миллиардер, владелец "девственницы"».
Рубрика: Культура и ТВ