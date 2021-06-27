Хиппи-миллиардер Ричард Брэнсон: пять историй о знаменитом богаче-фрике

Кто в чопорной Англии способен взобраться на строительный кран почти голышом, переодеться на официальном мероприятии в стюардессу, пирата, клоуна, прийти на прием к королеве в потертых джинсах и бейсболке? Любой англичанин ответит без запинки: Ричард Брэнсон. Еще он совершил кругосветки на воздушном шаре и океанском лайнере, промчался на рекордной скорости по Ла-Маншу на автомобиле-амфибии, выехал на настоящем танке на Таймс-сквер, чтобы в рекламных целях пальнуть два раза по билборду конкурентов – «Кока-колы».

Sobesednik.ru собрал пять самых ярких историй из биографии миллиардера-хулигана.

1. Перевернул жену Трампа с ног на голову

– Я люблю узнавать новое, я очень любознательный. Жизнь я воспринимаю как единый нескончаемый процесс узнавания нового, – объясняет свои дурачества сам Брэнсон.

Длинные блондинистые волосы, кожанка, шутки на грани, поведение за гранью – он больше похож на рокера, чем на серьезного бизнесмена. На одной из вечеринок Брэнсон поднял за ноги первую жену Дональда Трампа Ивану и держал вниз головой, объяснив, что это было в поддержание разговора. Трамп, тогда еще не президент США, сам всегда был тем еще эксцентриком, поэтому выходка не имела последствий. А Брэнсон позже переворачивал публично еще Памелу Андерсон и Кейт Мосс.

Эксцентричный богач, чудак, хиппи-миллиардер, разбойник, свой парень в мире богатых – как только не называют Ричарда Брэнсона. В Англии он известен не менее своего ближайшего коллеги Илона Маска, тем более что занимаются они похожим – запускают самые необычные проекты и стартапы – от напитков до космических ракет.

2. Потомственный авантюрист