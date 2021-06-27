«Разве может умереть эта красивая женщина?»

Валентина Толкунова ушла рано, в 63 года. У неё было два мужа, оба Юрия - Саульский и Папоров. Сегодня, вспоминая Валентину Васильевну, часто спорят о том, была ли она счастлива в своей жизни, а если была, то когда. О том, как складывалась жизнь этой скромной и интеллигентной певицы с детства и до самой смерти, Sobesednik.Ru рассказал её брат, Сергей Васильевич Толкунов и его жена Валерия Георгиевна. Их интервью читайте здесь.