Россия в Каннах: от "красного списка" до красной дорожки. Репортаж

Еще за несколько дней до начала главного кинофестиваля мира было полное ощущение, что русских здесь не очень ждут. 23 июня Франция внесла Россию в «красный список» государств, гражданам которых въезд на территорию страны практически невозможен. Визы перестали выдавать, а если кого-то и соглашались пустить, то с предварительным десятидневным карантином. Это значит – новые даты, новые билеты, новые отели.

Большинство российских журналистов решили не ехать в Канны. Встал вопрос и о делегациях фильмов: их пришлось сильно ограничить, а режиссеру Алексею Герману накануне премьеры его картины «Дело» вообще пришлось ночевать в гостинице рядом с московским аэропортом. Не пустили.

Все это заставило отнестись еще более серьезно к поддержке нашего кино в Каннах, тем более что его здесь в этот раз беспрецедентно много. Прежде всего это, конечно, «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, которого из России в Канны, конечно, не выпустили. Фильм участвует в основном конкурсе, а рядом с ним – «Купе номер 6» Юхо Куосманен, которое снято в России и при участии России, с Юрой Борисовым в главной роли. Герои фильма едут в поезде Москва – Мурманск.

Во втором по значимости конкурсе «Особый взгляд» - уже упомянутое «Дело» Алексея Германа и драма «Разжимая кулаки» ученицы Сокурова Киры Коваленко. Примечательно, что над сценариями «Разжимая кулаки» и «Купе номер 6» работала сценарист Любовь Мульменко, а продюсер «Кулаков» Александр Роднянский (он же привозил сюда до этого обе ленты Кантимира Балагова, а до этого – картины Андрея Звягинцева) представил вне конкурса публицистический анимационный фильм «Найти Анну Франк» Ари Фольмана – того самого, что в 2008 году участвовал в каннском конкурсе с «Вальсом с Баширом» и ввел тем самым моду на анимадок.

Этот вид кино сегодня один из самых актуальных и востребованных, и то, что рассказ об Анне Франк идет под именем российского продюсера – очень почетно. Добавим сюда еще «Белой дороги!» Эллы Манжеевой, XR-проект Георгия Молодцова «Под подушкой» (одновременно мультфильм и видеоигра) и смонтированный из советской хроники «Бабий яр. Контекст» Сергея Лозницы, который практически все свои фильмы снимает на русском языке и уж точно принадлежит к русской культуре.

Остается только гадать, откуда такой интерес к нашему кино, но Канны – большие, и, например, израильских фильмов в этом году представлено в разных программах фестиваля семь. Просто важно, что мы остается серьезной кинематографической территорией.

Канны этого года отличаются от прошлых лет (в 2020 году фестиваль не проводился). Вместо 40000 участников в этот раз 28000, и это сильно сказалось на восприятии фестиваля: практически исчезли фирменные очереди, на любой фильм можно так или иначе попасть, пусть не на премьеру. Хотя билеты на фильмы тут по-прежнему приобрести нельзя: допускаются только посвященные.

Рядом с фестивальным Дворцом расположилась полевая лаборатория: каждые два дня (а на самом деле ежедневно) всем, у кого нет признанной в Европе прививки (то есть нам), нужно сдавать ПЦР, иначе… Иначе пустят только в самые большие кинозалы Канн, а в те, что поменьше, - нет, потому что Франция разрешила проход в кинотеатры без ограничений и стопроцентную рассадку, но только если у них есть вход с улицы. А если через другие помещения, в том числе Дворец, то нужен QR-код. Парадокс, но ничего не поделать. Все смотрят кино в масках, закрывающих нос и рот, это важное требование фестиваля.

Александр Пасюгин, Канны