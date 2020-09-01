Российская делегация не знает, как доехать до Канн
Кирилла Серебренникова не выпускают из России, остальных могут не пустить во Францию
За неделю до открытия Каннского кинофестиваля по-прежнему нет ясности о том, кто сможет приехать туда из России, несмотря на то, что наша страна в этом году представлена ярко, сразу несколькими картинами.
Самая ожидаемая российская премьера в Каннах - фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», участвующий в основном конкурсе. Сеанс станет мировой премьерой.
Кирилл Серебренников не сможет выехать в Канны, и это было известно давно: ему запрещено покидать пределы России по условиям судебного приговора (трёхлетний условный срок). А незадолго до старта кинофестиваля Франция приняла решение ужесточить режим въезда россиян в связи с резко обострившейся у нас ситуацией с коронавирусом. И теперь остаётся полная неясность, кто из нашей страны сможет доехать до Канн. Судя по всему, это будет продюсер картины Илья Стюарт. А кто составит ему компанию, чтобы достойно представить фильм?
Один из самых известных российских операторов Владислав Опельянц сказал Sobesednik.Ru, что отказался от поездки не только по причине занятости в других проектах, но и из-за новых сложностей с пересечением границы. Первый показ «Петровых» могли бы украсить своим присутствием снявшиеся в фильме артисты Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн и другие. Поездка во Францию актёров до сих пор под вопросом.
Не знает, сможет ли доехать до Канн, и режиссёр Алексей Герман-младший. Картина Германа «Дело» будет представлена в программе «Особый взгляд».
- Пока нет финального понимания, поедем ли мы и сколько нас поедет, - сказал Sobesednik.Ru Алексей Алексеевич. – Ждём информации.
Российские журналисты и кинокритики, в отличие от субъектов их вожделения, до Лазурного берега добираются, хоть и с огромным трудом. Несколько человек смогли доехать до Европы заранее, чтобы отсидеть обязательный в таких случаях карантин. Кинокритика Егора Беликова 26 июня сняли с самолёта в Ниццу, несмотря на наличие подтверждения от организаторов кинофестиваля. Попасть во Францию ему удалось окольными путями, обманывая пограничников:
- Невероятно, но факт: со второй попытки таки попал внутрь Шенгенской зоны, через Вену, обходным путем, при помощи подложного билета на автобус до хорватского Загреба, - написал Егор в фейсбуке. - Завтра улечу утром в Ниццу уже внутренними европейскими авиалиниями, а дальше — чемодан, вокзал, Канны, Леос Каракс. Хорошо, что в этом году для того, чтобы кинокритику попасть на Каннский кинофестиваль, не пришлось нарушать никаких законов — так, обмануть пару пограничников. Скоро для того, чтобы мне выполнить свою работу, придется ночью пересекать границы в неохраняемых местах по лесополосе.
Будем следить за тем, готовы ли продюсеры вывозить наших звёзд на красную дорожку такими же партизанскими тропами.
Теги: #Канны, #фестиваль, #Серебренников, #Хаматова, #Петровы в гриппе
Рубрика: Культура и ТВ