Российская делегация не знает, как доехать до Канн

За неделю до открытия Каннского кинофестиваля по-прежнему нет ясности о том, кто сможет приехать туда из России, несмотря на то, что наша страна в этом году представлена ярко, сразу несколькими картинами.

Самая ожидаемая российская премьера в Каннах - фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», участвующий в основном конкурсе. Сеанс станет мировой премьерой.

Кирилл Серебренников не сможет выехать в Канны, и это было известно давно: ему запрещено покидать пределы России по условиям судебного приговора (трёхлетний условный срок). А незадолго до старта кинофестиваля Франция приняла решение ужесточить режим въезда россиян в связи с резко обострившейся у нас ситуацией с коронавирусом. И теперь остаётся полная неясность, кто из нашей страны сможет доехать до Канн. Судя по всему, это будет продюсер картины Илья Стюарт. А кто составит ему компанию, чтобы достойно представить фильм?

Один из самых известных российских операторов Владислав Опельянц сказал Sobesednik.Ru, что отказался от поездки не только по причине занятости в других проектах, но и из-за новых сложностей с пересечением границы. Первый показ «Петровых» могли бы украсить своим присутствием снявшиеся в фильме артисты Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн и другие. Поездка во Францию актёров до сих пор под вопросом.