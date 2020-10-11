"У мамы вырабатываются антитела": Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой
Дочь народных артистов прокомментировала слухи о здоровье своей матери, которыми уже несколько дней пестрят СМИ
29 июня стало известно о госпитализации Веры Алентовой с подозрением на коронавирус. За три дня до этого в СМИ сообщалось о подтверждённом ковиде у Владимира Меньшова.
После смерти Меньшова появилась новая информация, якобы, Алентова попала в реанимацию. Начитавшись новостей, проживая горе, телеведущая Юлия Меньшова решила расставить все точки над i. Несколько часов назад Меньшова поделилась с поклонниками радостной новостью: Вера Алентова сейчас дома. Вместе с этим телеведущая опровергла слухи, связанные с её мамой:
– Мама не была в реанимации. Маму сегодня планово выписали из больницы после двух отрицательных тестов ПЦР и контрольного КТ. У мамы вырабатываются антитела, и она не представляет опасности для окружающих, – разъяснила Меньшова.
Также Юлия попросила журналистов не просить на похоронах комментариев от семьи. Значит ли это, что Алентова сможет проводить супруга в последний путь?
Напомним, 8 июля, состоятся похороны народного артиста Владимира Меньшова.
Теги: #Вера Алентова, #Юлия Меньшова
Рубрика: Культура и ТВ