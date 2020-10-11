"У мамы вырабатываются антитела": Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой

29 июня стало известно о госпитализации Веры Алентовой с подозрением на коронавирус. За три дня до этого в СМИ сообщалось о подтверждённом ковиде у Владимира Меньшова.

После смерти Меньшова появилась новая информация, якобы, Алентова попала в реанимацию. Начитавшись новостей, проживая горе, телеведущая Юлия Меньшова решила расставить все точки над i. Несколько часов назад Меньшова поделилась с поклонниками радостной новостью: Вера Алентова сейчас дома. Вместе с этим телеведущая опровергла слухи, связанные с её мамой:

– Мама не была в реанимации. Маму сегодня планово выписали из больницы после двух отрицательных тестов ПЦР и контрольного КТ. У мамы вырабатываются антитела, и она не представляет опасности для окружающих, – разъяснила Меньшова.