Сегодня, в 21:33

"У мамы вырабатываются антитела": Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой

Дочь народных артистов прокомментировала слухи о здоровье своей матери, которыми уже несколько дней пестрят СМИ

Фото: Instagram

Вера Алентова и Юлия Меньшова

29 июня стало известно о госпитализации Веры Алентовой с подозрением на коронавирус. За три дня до этого в СМИ сообщалось о подтверждённом ковиде у Владимира Меньшова.

После смерти Меньшова появилась новая информация, якобы, Алентова попала в реанимацию. Начитавшись новостей, проживая горе, телеведущая Юлия Меньшова решила расставить все точки над i. Несколько часов назад Меньшова поделилась с поклонниками радостной новостью: Вера Алентова сейчас дома. Вместе с этим телеведущая опровергла слухи, связанные с её мамой:

– Мама не была в реанимации. Маму сегодня планово выписали из больницы после двух отрицательных тестов ПЦР и контрольного КТ. У мамы вырабатываются антитела, и она не представляет опасности для окружающих, – разъяснила Меньшова.

"Юлечка, сердцем плачем". Цискаридзе, Чурикова, Боярская и другие звезды утешают дочь Меньшова после ухода отца

Также Юлия попросила журналистов не просить на похоронах комментариев от семьи. Значит ли это, что Алентова сможет проводить супруга в последний путь? 

Напомним, 8 июля, состоятся похороны народного артиста Владимира Меньшова.

Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Шоу-бизнес 5 часов назад

Скандал с трибьютом группы «Тату»: девушек всё-таки приглашали…

Культура и ТВ 6 часов назад

"Читай не хочу": о ребенке между Блоком и тиктоком

Туризм 7 часов назад

Не Турцией единой: где в пандемию отдохнуть заграницей дешево?

Туризм 7 часов назад

Дневник отдыхающей в Турции: Домой

Шоу-бизнес 10 часов назад

Привились – заразились. Как ковид косит VIP-персон после вакцинации

Шоу-бизнес 11 часов назад

"Абдулов не дорожил женщинами"

Шоу-бизнес 13 часов назад

Дмитрий Носов о Моргенштерне: Про нашу борьбу с наркоторговлей Алишер не напишет

Спорт 13 часов назад

Италия обыграла сборную Испании и вышла в финал Евро-2020 – кто станет вторым финалистом?

Шоу-бизнес 14 часов назад

"Душа держится за земную жизнь!" Эзотерик рассказала, почему шансы у МакSим выше 2%

Шоу-бизнес 15 часов назад

Александр Буйнов: Секс в жару прекрасен!

Шоу-бизнес 17 часов назад

Директор певицы МакSим: На меня нападает паника!

Шоу-бизнес 1 день назад

"Виноваты яйцеклетки": Азиза рассказала о причинах переноса свадьбы

Шоу-бизнес 1 день назад

Виктория Дайнеко: Для Госдумы высшее образование – не обязательное требование

Шоу-бизнес 1 день назад

"Шоу-бизнес не убивает мозги": Вассерман высказался о намерении Сябитовой, Булановой и Дайнеко идти в политику

Шоу-бизнес 1 день назад

Дима Билан в суде примирился со своим зятем

Шоу-бизнес 1 день назад

"Макеева – главная жертва": экс-жену Малькова призвали сесть за стол переговоров

Шоу-бизнес 1 день назад

"Юля и Лена в этом не участвуют!" Продюсер t.A.T.u – о намеченном на осень трибьюте группы

Культура и ТВ 1 день назад

Меньшов не хотел умирать: Сафронов рассказал о последнем разговоре с режиссером

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика