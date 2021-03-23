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"Все это какие-то провокации": жена Петра Мамонова опровергла слухи о его смерти

"Живой он. Это какая-то девушка безумная в Facebook написала, сидит сейчас и счастлива от своей подлости" - сообщила она

Фото: Global Look Press

Основатель музыкальной группы «Звуки Му», поэт и актер Петр Мамонов уже больше недели находится в тяжелом состоянии в реанимации из-за коронавируса. О его состоянии рассказала супруга музыканта Ольга Мамонова. 

«Живой он. Это какая-то девушка безумная в Facebook написала, сидит сейчас и счастлива от своей подлости. Какие-то девушки сумасшедшие. Они меня теперь доконают. Пока состояние такое же. Даже мне сами позвонили из больницы сразу, сказали, что жив он. Все это какие-то провокации. Уже понеслась», — заявила Ольга Мамонова в интервью телеканалу Рен-ТВ.

По ее словам, в больнице ей объяснили, что если вдруг что-то случится, они в первую очередь ей позвонят, а также посоветовали «выключить» эти соцсети. «Я сейчас свою невестку напрягла, чтобы она почаще проверяла Facebook и вытирала всякую мерзопакостность», — рассказала она РБК.

Как сообщалось ранее, Петр Мамонов заболел в конце июня, сначала он пытался лечиться дома, но ему стало хуже и пришлось вызвать скорую. 27 июня его доставили в главный ковидный госпиталь страны. По данным источника РЕН ТВ, легкие музыканта поражены более, чем на 60%.

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