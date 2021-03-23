"Порок сердца": Кравец назвала причину смерти звезды "Пусть говорят"

Со дня смерти одного из самых ярких экспертов «Пусть говорят», художника Сергея Заграевского прошёл ровно год. Зрители до сих пор не верят, что больше не увидят любимого эксперта в студии.

Скорбит по Сергею и Алёна Кравец. Об истинных причинах трагедии Кравец рассказала Sobesednik.ru.

– Серёжа был одним из самых любимых моих собеседников, – рассказывает Алёна.

Чего греха таить: съёмки порой задерживаются и в это время мы всё время общались с Заграевским. Он был очень умным и начитанным, с ним было всего интересно. А какие Сергей комплименты говорил: я прямо оживала!

Новость о его смерти стала для меня ударом: я плакала несколько дней подряд. И до сих пор, когда прихожу на «Пусть говорят», ненароком думаю, что увижу его. Нам всем его очень не хватает. Таких ярких экспертов на отечественном телевидении можно пересчитать по пальцам…