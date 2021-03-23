"Порок сердца": Кравец назвала причину смерти звезды "Пусть говорят"
Алёна рассказала, что Сергей Заграевский всегда был бодр и энергичен, но признавался, что со здоровьем у него не всё в порядке
Со дня смерти одного из самых ярких экспертов «Пусть говорят», художника Сергея Заграевского прошёл ровно год. Зрители до сих пор не верят, что больше не увидят любимого эксперта в студии.
Скорбит по Сергею и Алёна Кравец. Об истинных причинах трагедии Кравец рассказала Sobesednik.ru.
– Серёжа был одним из самых любимых моих собеседников, – рассказывает Алёна.
Чего греха таить: съёмки порой задерживаются и в это время мы всё время общались с Заграевским. Он был очень умным и начитанным, с ним было всего интересно. А какие Сергей комплименты говорил: я прямо оживала!
Новость о его смерти стала для меня ударом: я плакала несколько дней подряд. И до сих пор, когда прихожу на «Пусть говорят», ненароком думаю, что увижу его. Нам всем его очень не хватает. Таких ярких экспертов на отечественном телевидении можно пересчитать по пальцам…
По словам Кравец, Заграевский всегда был бодр и энергичен. Но ей признавался, что со здоровьем у него не всё в порядке.
– Незадолго до смерти Сергей рассказывал, что перенёс коронавирус и у него есть антитела, – вздыхает Алёна. – Мы порадовались, а потом видите, как случилось… Тромб оторвался… Сережа мне рассказывал, что у него – врождённый порок сердца. Говорил, что мог умереть давно. Поэтому составил завещание. Я ему говорила: «Сергей, ты будешь жить вечно, потому как таких, как ты больше нет!»
Кравец решила: она обязательно пойдёт на выставку работ Заграевского, которая откроется 8 июля в Выставочном зале союза художников России на Крымском валу, 10.
– Имя Серёжи будет жить до тех пор, пока мы будем помнить о нём, – говорит Алёна. – А мы будем помнить долго, потому что он – потрясающий художник, который оставил после себя большое наследие.
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Рубрика: Культура и ТВ