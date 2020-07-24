Светлана Крючкова: Мне показали диван, на котором застрелился человек

Звезда фильма «Большая перемена» Светлана Крючкова недавно побывала с гастролями в Москве. В МХТ им. Горького актриса представила сразу два спектакля со своим участием: «Жизнь впереди» и «Игрок». Перед выступлениями артистка рассказала журналистам, как готовилась к роли в спектакле по одноимённому произведению Фёдора Достоевского.

В «Игроке» Крючкова удивила зрителей исполнением песни Mein Herz Brennt группы Rammstein. Как оказалось, на такую авантюру артистка согласилась не сразу.

– Когда Рома (режиссёр спектакля Роман Мархолиа – Прим. Sobesednik.ru) мне сказал, что я буду петь песню группы Rammstein, я ему ответила: «Ты сошёл с ума!», – вспоминает 71-летняя Светлана Николаевна. – Мало того, что я эту группу не воспринимала, я же и языка вообще не знаю немецкого.

Так получилось, что во время подготовки к роли Крючкову как раз отправили в Германию в связи с онкологическим заболеванием, с которым она борется уже на протяжении шести лет.

– Здесь меня пропустили, просто откровенно проворонили (болезнь у актрисы была диагностирована уже на четвёртой стадии, – Прим. Sobesednik.ru), – вздыхает любимица публики. – В Германии я осталась на три месяца.

Каждый раз, когда я там садилась в машину, говорила водителю: «Сейчас я вам буду петь песню!». И я пела, глядя в листочек. Понимала, что я её не выучу, хоть меня убейте! Но вдруг, по окончании лечения, у меня в голове что-то щёлкнуло и все буквы встали на свои места. И не просто так, я чётко стала понимать каждое слово этой песни, её смысл.