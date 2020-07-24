Светлана Крючкова: Мне показали диван, на котором застрелился человек
Актриса рассказала, почему боится переступать порог игорных заведений
Звезда фильма «Большая перемена» Светлана Крючкова недавно побывала с гастролями в Москве. В МХТ им. Горького актриса представила сразу два спектакля со своим участием: «Жизнь впереди» и «Игрок». Перед выступлениями артистка рассказала журналистам, как готовилась к роли в спектакле по одноимённому произведению Фёдора Достоевского.
В «Игроке» Крючкова удивила зрителей исполнением песни Mein Herz Brennt группы Rammstein. Как оказалось, на такую авантюру артистка согласилась не сразу.
– Когда Рома (режиссёр спектакля Роман Мархолиа – Прим. Sobesednik.ru) мне сказал, что я буду петь песню группы Rammstein, я ему ответила: «Ты сошёл с ума!», – вспоминает 71-летняя Светлана Николаевна. – Мало того, что я эту группу не воспринимала, я же и языка вообще не знаю немецкого.
Так получилось, что во время подготовки к роли Крючкову как раз отправили в Германию в связи с онкологическим заболеванием, с которым она борется уже на протяжении шести лет.
– Здесь меня пропустили, просто откровенно проворонили (болезнь у актрисы была диагностирована уже на четвёртой стадии, – Прим. Sobesednik.ru), – вздыхает любимица публики. – В Германии я осталась на три месяца.
Каждый раз, когда я там садилась в машину, говорила водителю: «Сейчас я вам буду петь песню!». И я пела, глядя в листочек. Понимала, что я её не выучу, хоть меня убейте! Но вдруг, по окончании лечения, у меня в голове что-то щёлкнуло и все буквы встали на свои места. И не просто так, я чётко стала понимать каждое слово этой песни, её смысл.
В спектакле «Игрок» Крючкова играет сразу две роли – крупье казино и Бабуленьку, проигравшую в рулетку значительную часть своего состояния. Как оказалось, в реальной жизни актрисе доводилось наблюдать за людьми, увлекающимися большими ставками.
– В один прекрасный момент меня стали приглашать на культурный форум в Баден-Баден, – продолжает любимица публики. – И там было казино. Та самая публика туда приезжает играть. Кого там только нет: от учительниц, которые весь год копят денежки, шьют два платья и приезжают в них показываться, до проституток и бизнесменов. Ты идёшь по улице и не понимаешь, кто есть кто, потому что все говорят на разных языках.
В злачном месте Светлана Крючкова оказалась из любопытства в компании режиссёра Светланы Дружининой.
– Ощущение было совершенно необыкновенное, – делится актриса. – Я испугалась. У них там так все организовано!
Есть человек, который наблюдает за происходящим примерно как судья на баскетбольном матче. Если он видит, что кто-то зарывается и у него уже начинают доминировать эмоции над здравым смыслом, он этого человека оттуда убирает. Мне показали диван, на котором застрелился человек, проигравший всё!
Крючковой всё же удалось сдержаться и не сделать в казино ни одной ставки.
– Я очень заводная, – констатирует артистка. – Я поняла, что мне туда не надо ходить, а то всё закончится тем самым диваном, если я найду пистолет. Актёр же человек чувствующий. Вот я все и прочувствовала.
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Рубрика: Культура и ТВ