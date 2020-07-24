Дорогие мои "Старики": Как создавалась культовая картина Леонида Быкова

Легендарная кинолента «В бой идут одни «старики» прорывалась на советские экраны с боем.

Идею фильма Быков вынашивал долго. А когда сценарий был уже готов, ленту снимать запретили. «Как-то не героически вы показываете военную тему! – сказал режиссеру чиновник из Госкино, сам войны не видавший. – Это оперетта какая-то». Откуда было знать этому чиновнику, войны в глаза не видавшему, что на самом-то деле многие сцены «Стариков» взяты из реальной жизни, из воспоминаний прославленных летчиков Советского Союза, и у каждого героя есть прототип.

Быков своего добился. Да и фронтовики его поддерживали.

Титры

«В бой идут одни «старики».

Драма. Киностудия имени Довженко

Режиссер: Леонид Быков

Леонид Быков Сценарий: Евгений Оноприенко, Александр Сацкий, Леонид Быков

Евгений Оноприенко, Александр Сацкий, Леонид Быков В ролях: Леонид Быков, Алексей Смирнов, Владимир Талашко

Леонид Быков, Алексей Смирнов, Владимир Талашко Хронометраж: 92 мин.

92 мин. Бюджет: 381 тыс. рублей. Стал в 1974 году самым кассовым фильмом о войне, собрав 44,3 млн зрителей

Потрясенный Покрышкин

Характер у Быкова был тот еще – упертый. Сам Леонид Федорович с детства мечтал стать летчиком. Даже пытался поступить в летное училище в Ленинграде. Но его не приняли из-за скромного роста (163 см) и обмана (приплюсовал себе пару лет). Следующая попытка была удачнее, но это было уже в 1945-м, война закончилась, и спецшколу ВВС расформировали. Тогда Быков решил стать артистом. Свою мечту он воплотил на экране. И фильм про летчиков снял, и сам сыграл капитана Маэстро, и рассказал в «Стариках» историю из жизни своего лучшего друга Виктора Щедранова. Лейтенант Щедранов, погибший незадолго до окончания войны, и был прототипом Смуглянки.

Быкову и его съемочной команде очень помог маршал авиации, легендарный летчик, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин – к нему режиссер обратился с просьбой дать несколько самолетов для съемок. Александр Иванович сначала хмыкнул скептически – мол, какая-то очередная нелепая история, но все же заглянул в сценарий. Заглянул – и проглотил его целиком за ночь. Покрышкин был так потрясен, что распорядился немедленно выдать для фильма пять самолетов – четыре учебных ЯКа и один чехословацкий Zlin, который «загримировали» под «Мессершмитт». Машины были доставлены на место съемок – на киевский аэродром Чайка.

Плохо смываемая свастика

Тут у Быкова нарисовалась еще одна сложность. Вместо цветной широкоформатной пленки ему выделили узкоформатную черно-белую. Но проблема обернулась удачей – в черно-белом варианте картина получилась гораздо реалистичней, особенно в сочетании с кадрами военной хроники.

Консультантами фильма стали генерал авиации Герой Советского Союза Семен Харламов и боевой летчик Анатолий Иванов. Бывшие фронтовики помогали приспособить учебные самолеты для крупных планов, а художники из съемочной команды старательно их разрисовывали. Причем гуашью, чтобы потом все можно было смыть. Правда, весь антураж пару раз некстати размывал ночной дождь, так что умельцы приноровились добавлять в гуашь клей. Все вышло отлично. Правда, потом, по окончании съемок, самолеты никак не отмывались, и курсантам долго пришлось тренироваться на самолетах хорошо если со звездами, а кому-то и с полустертой свастикой. Местное население изрядно ругалось по этому поводу.

Факты

Премьера фильма «В бой идут одни «старики» состоялась в январе 1974 года. После показа перед аплодисментами повисла минутная тишина – многие фронтовики плакали.

В 2009 году «Стариков» раскрасили и сделали это удачно, открыв картину для молодого поколения, не привыкшего смотреть черно-белое кино.

Прототипы

У Маэстро прототипов было двое. Первый – дважды Герой Советского Союза летчик Виталий Попков, чья военная эскадрилья была прозвана поющей, потому что там реально имелся собственный хор и джаз-оркестр, которым Виталий Иванович лично руководил. И даже реальный позывной у него был «Маэстро». Попкова-Маэстро очень уважал за талант сам Утесов. Кстати, случай с трофейным «Мессер-шмиттом» взят из жизни Виталия Попкова – было дело, когда пехотинцы из-за вылета на немецком самолете приняли его за фрица и решили проучить. Пришлось драться, а потом мириться, чокаясь кружкой со спиртом.

Второй прототип – героический летчик Василий Емельяненко. Когда-то он учился в консерватории на композитора, и это именно на его самолете красовались ноты, диез и скрипичный ключ. В общем, идея с нотами – отсюда.

Кстати, к 70-летию Победы и в память о «Стариках» Ульяновский автозавод выпустил «УАЗ Хантер» с нотами на боку.

Смуглянка

Сергей Подгорный попал в «Старики» 19-летним красавцем-студентом театрального училища. А после премьеры стал звездой, ему прочили блестящее будущее, его одолевали поклонницы. Слава, конечно, снесла парню голову. И хотя у Подгорного был настоящий талант, больше таких ролей, как в «Стариках», у него не было, а вместо девичьих ласк он по большей части имел дело с гробами – работал плотником.

Иногда его приглашали в кино – но только на роли бомжей или алкоголиков. Типаж соответствовал. Полжизни он, живя в деревне под Киевом, безуспешно лечился от алкоголизма и тихо угасал. В его неудачной судьбе никто не виноват. «Смуглянка» умер от инсульта десять лет назад, дожив до 57 лет. Хоронили его под знаменитую песню «Смуглянка».

Эта песня запала в душу Быкову еще в детстве, когда он услышал ее впервые в поезде. Песня была написана поэтом Шведовым и композитором Новиковым примерно в 39-м или 40-м году как песня о бессарабских партизанах времен Гражданской войны. Ее до фильма никто особо-то и не знал: один раз в 1944-м исполнил Ансамбль имени Александрова, а потом забыли. И через 30 лет «Смуглянка» родилась второй раз – в «Стариках». Теперь ее уже воспринимали как историю о партизанах Великой Отечественной.

Слава тебе, Макарыч!

Помните сцену, где Маэстро, Макарыч и Кузнечик сидят возле памятника погибшим летчикам? Ее сняли с одного дубля – и тот был, собственно, кинопробой Алексея Смирнова. Актер, сыгравший механика Макарыча, сам прошел всю войну и знал все ее ужасы, испытания и потери. Поэтому и плакал он в кадре на самом деле. Леонид Быков не стал переснимать эту сцену – так и взяли этот единственный эпизод с кинопроб. Смирнов, которого многие помнят только по комедийным ролям, очень гордился ролью Макарыча и сокрушался, что так поздно нашел своего режиссера и родственную душу. Быков знал, насколько ранима душа этого внешне грубоватого человека. Интересно, что деятели из Госкино категорически возражали против кандидатуры Смирнова, но Быков быстро окоротил цензоров, сказав, что Макарыча будет играть только Алексей Смирнов, бывший фронтовик, герой войны, дважды кавалер ордена Славы и кавалер ордена Красной Звезды, не говоря уже о медалях.

Их с Быковым действительно объединяла крепкая дружба. 11 апреля 1979 года Леонид Быков погиб в автокатастрофе. Когда его хоронили, звучала «Смуглянка», как Быков и завещал. Алексей Смирнов не смог свыкнуться с потерей друга. Попал в больницу и скончался 7 мая того же 79-го года. На его родине, в Данилове Ярославской области, пять лет назад появился кинотеатр под названием «Макарыч». А на «Ленфильме» в прошлом году открыли мемориальную доску в его честь.

Цитаты

Пацанов не брать. В бой идут одни «старики»!

* * *

Макарыч! Принимай аппарат! Во! Махнул не глядя!

* * *

В девятнадцатом сонете Шекспир сказал: «Гуляй, Вася!»

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Дорогие мои "Старики"».