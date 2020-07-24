Анастасия Волочкова снова подала в суд на Большой театр

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова объявила в своём Инстаграме, что подала судебный иск на Большой театр, где, по её словам она ещё числится, но уже много лет не выходит на сцену.

«Нами подано пока пять заявлений в разные структуры и судебный иск в Тверской суд к Большому театру. Я пойду до конца за Правду и справедливость. В последующих постах я расскажу о каждом заявлении отдельно и подробно по каждой претензии», – написала балерина своим подписчикам. А сегодня выступила вместе со своим адвокатом Егением Корчаго уже в прямом эфире.

– В 2003-м году у меня завершились отношения с очень влиятельным, сильным, состоятельным человеком, – поделилась Анастасия.

Именно в то время я стала замечать, что деньги начали вмешиваться в политику, репертуар Большого театра. Раньше такого никогда невозможно было представить. Когда я стала этим возмущаться, тогдашний министр культуры Михаил Швыдкой любыми путями приказал убрать из театра Волочкову.

И тогда я в одиночку через суд отстояла свои права. Причём, я защищала не право танцевать в этом театре, а защищала свои честь и достоинство. Однако руководство Большого не исполнило решение суда от 26-го ноября 2003-го года. Меня должны были восстановить на работе и дать спектакли. Этого не произошло. Не учли эти люди того факта, что у меня был заключён с театром БЕССРОЧНЫЙ контракт, и я до сих пор по закону являюсь сотрудником Большого!

А в 2005 году в театре устроили переаттестацию, артистов поставили к балетному станку. А я была на пятом месяце беременности… Когда я родила, меня заставили написать заявление по уходу за ребёнком.

Затем меня отправили в отпуск без сохранения. Эта структура выдала мне фальсифицированный подделанный государственный документ – не существующую Трудовую книжку, из которой полностью исключён мой стаж. Чтобы я не могла получить заслуженную пенсию. За этот период я не получила ни копейки денег. Хотя сейчас это не главное.