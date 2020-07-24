Сегодня, в 18:39

Анастасия Волочкова снова подала в суд на Большой театр

Балерина утверждает, что в своё время министр культуры Михаил Швыдкой любыми путями приказал убрать её из театра

Фото: Instagram

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова объявила в своём Инстаграме, что подала судебный иск на Большой театр, где, по её словам она ещё числится, но уже много лет не выходит на сцену.

«Нами подано пока пять заявлений в разные структуры и судебный иск в Тверской суд к Большому театру. Я пойду до конца за Правду и справедливость. В последующих постах я расскажу о каждом заявлении отдельно и подробно по каждой претензии», – написала балерина своим подписчикам. А сегодня выступила вместе со своим адвокатом Егением Корчаго уже в прямом эфире.

– В 2003-м году у меня завершились отношения с очень влиятельным, сильным, состоятельным человеком, – поделилась Анастасия.

Именно в то время я стала замечать, что деньги начали вмешиваться в политику, репертуар Большого театра. Раньше такого никогда невозможно было представить. Когда я стала этим возмущаться, тогдашний министр культуры Михаил Швыдкой любыми путями приказал убрать из театра Волочкову.

И тогда я в одиночку через суд отстояла свои права. Причём, я защищала не право танцевать в этом театре, а защищала свои честь и достоинство. Однако руководство Большого не исполнило решение суда от 26-го ноября 2003-го года. Меня должны были восстановить на работе и дать спектакли. Этого не произошло. Не учли эти люди того факта, что у меня был заключён с театром БЕССРОЧНЫЙ контракт, и я до сих пор по закону являюсь сотрудником Большого!

А в 2005 году в театре устроили переаттестацию, артистов поставили к балетному станку. А я была на пятом месяце беременности… Когда я родила, меня заставили написать заявление по уходу за ребёнком.

Затем меня отправили в отпуск без сохранения. Эта структура выдала мне фальсифицированный подделанный государственный документ – не существующую Трудовую книжку, из которой полностью исключён мой стаж. Чтобы я не могла получить заслуженную пенсию. За этот период я не получила ни копейки денег. Хотя сейчас это не главное.
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– Когда Анастасия ко мне обратилась, я не поверил: как такое возможно, – возмущается адвокат Евгений Корчаго. – Но у меня есть на руках документы, подтверждающие всю эту несправедливость, факты. Анастасия до сегодняшнего дня из Большого театра не уволена. Есть документ, где написано: «Работает по настоящее время». Стоит печать и подпись работника кадровой службы театра.

За это время балерина не получала денег от Большого, отчисления в пенсионный фонд работодателем не делались. А значит, все эти годы в трудовой стаж ей не идут. Причём, на пенсию она могла бы уйти раньше, как балерина.

И ещё – ни в коем случае, нельзя отправить работника в отпуск без сохранения заработной платы без его заявления. А она такого не писала. Сейчас мы подали заявление в прокуратуру, в трудовую инспекцию и в суд.

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