Человек, при котором в Театре на Таганке появился занавес: 80 лет со дня рождения Золотухина

21 июня исполнилось бы 80 лет актеру Валерию Золотухину. Этот кадр Валерием Плотниковым был сделан в подмосковном Переделкино на даче у писателя Льва Абрамовича Кассиля, дочь которого Ирина стала матерью детей Плотникова.

– Окно это не в самом дачном доме, а в сарае на участке, – вспоминает Плотников. – Я тогда жил у Кассиля и привез туда для съемки Валеру Золотухина. Дело в том, что мы с ним оказались земляками: он родом из Алтайского края, а я родился в Барнауле. Вот мне и показалось, что такая фотография будет как бы в стиле его родных мест. Этот артист производил впечатление сельского человека, так сказать, из народа.

Сейчас это фото большого формата (полтора метра на два) висит в музее Золотухина в Алтайском крае.

В свое время я отснял всех артистов Театра на Таганке, где служил Золотухин. Кстати, туда меня привел Володя Высоцкий. В 1967 году в этом театре работники заполняли некую анкету, и там на вопрос «Кто твои друзья?» Володя ответил: Золотухин, Смехов и еще кого-то третьего назвал. На тот момент так и было. Валера об этом узнал и потом на творческих встречах рассказывал, что с Высоцким они кореша, тем более тогда снялись вместе в фильме «Хозяин тайги». Валера любил вспоминать, как во время тех съемок Высоцкий написал свою знаменитую песню «Банька по-белому».

Золотухин, конечно, хороший лицедей, при всем моем к нему перпендикулярном отношении. Когда ему было удобно, он называл Высоцкого другом, особенно после смерти Володи. Хотя не так уж они и дружили.

Бывало, что Володя подводил театр – опаздывал на спектакли или уходил в загул. И однажды режиссер Юрий Любимов предложил Валере играть роль, которую, кроме Высоцкого, в Театре на Таганке никто не играл, Гамлета. Володя возвращается с зарубежных гастролей и узнает, что его роль репетирует Золотухин. Это выглядело крайне непорядочно со стороны Валеры, ведь мог бы позвонить товарищу, посоветоваться, спросить разрешения, предупредить. Тогда Высоцкий вычеркнул его из списка друзей навсегда. И вот после смерти Владимира Золотухин, выступая перед зрителями, позиционировал себя как близкого друга такого великого и талантливого актера, зная, что всегда мог сослаться на ту анкету. В этом и была золотухинская суть – передернуть, когда человек уже ушел в вечность и что-то опровергнуть не может. У Золотухина так сложилась судьба, что он как бы кому-то подгаживал. Может, и не сам он так решал, но со стороны его поступки порой выглядели некрасиво.

Знаете, для меня остается загадкой: как такой невзрачный мужчина мог захомутать таких красивых, талантливых женщин-актрис, как Нина Шацкая, на которой он был женат, или Ирина Линдт?!

Когда Юрий Любимов поставил спектакль «Живаго» и на главную роль назначил Золотухина, я счел для себя это каким-то личным оскорблением. Юрий Живаго мне казался всегда образом российского интеллигента, на которого Валера не походил. Поэтому, считаю, и спектакль не получился удачным. Но к тому времени эту роль в этом театре уже сыграть было некому: кто-то ушел в другую труппу, кто-то умер. Так что назначение Золотухина случилось не от хорошей жизни.

В 2011 году, после очередного вынужденного ухода из театра Юрия Любимова, Золотухин стал директором и худруком труппы. И тогда впервые на сцене Театра на Таганке появился занавес, против чего всегда был Любимов. Считаю, тот период и стал окончательным финалом жизни этого театра.

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Материал вышел в издании «Собеседник+» №05-2021 под заголовком «"Валерий Золотухин, может, сам того не желая, подгаживал"».