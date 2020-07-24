Летние фестивали посыпались. На "Дикую мяту" пустят со справкой

Вслед за «Нашествием» в России стали отменять и другие музыкальные фестивали, в том числе под открытым небом. Но ближайший из крупнейших – «Дикая мята», стартующая в пятницу в Тульской области, состоится. Об этом Sobesednik.ru сообщили организаторы. Однако зрителям потребуется предъявить свежий тест ПЦР или свидетельство о вакцинации.

– Фестиваль состоится, но требование – обязательный ПЦР, сданный за 72 часа или сертификат о вакцинации. Это требование для всех, включая артистов, гостей, журналистов и самих организаторов. Только в таком случае мы можем пропускать на фестиваль, – рассказали в пресс-службе «Дикой мяты».

«Если вы по каким-то причинам не готовы сдать ПЦР-тест или он оказался положительным, вы можете оставить билеты, и они будут действовать в 2022 году, – сказано на официальном сайте «Дикой мяты». – Вы также можете вернуть билеты, отправив заявку строго до 12:00 18 июня!

Возврат составит полную стоимость ваших билетов, включая купленные по акции, за минусом сервисного сбора.

Заявки на возврат будут рассматриваться до 1 августа включительно. Оформить возврат можно у вашего билетного оператора – он указан на билете».

В числе отмененных фестивалей в России значатся «Нашествие», «Усадьба Jazz» (Московская область), «Боль» (Москва), Бушуевский, Ильменский и Бажовский фестивали (Челябинская область), «Ночь в Дивногорье», «На Троицу», «Лето в Кольцовском сквере» (Воронежская область), фестиваль барокко (Подмоклов), «Сабантуй-2021» (Екатеринбург), фестиваль фейерверков «Звездопад» (Смоленск), «Тун пайрам» (Хакассия), «Ассоциации» (Царское Село).

Организаторы еще одного крупного фестиваля «Летчик-фест» (6-8 августа) пока не сообщали об отмене или переносе. Пресс-служба фестиваля оперативно не ответила на запрос Sobesednik.ru.