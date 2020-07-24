Баканов Константин
Сегодня, в 14:26

Летние фестивали посыпались. На "Дикую мяту" пустят со справкой

Вслед за "Нашествием" в России стали отменять и другие музыкальные фестивали, в том числе под открытым небом

Фото: сайт фестиваля "Дикая мята"

Вслед за «Нашествием» в России стали отменять и другие музыкальные фестивали, в том числе под открытым небом. Но ближайший из крупнейших – «Дикая мята», стартующая в пятницу в Тульской области, состоится. Об этом Sobesednik.ru сообщили организаторы. Однако зрителям потребуется предъявить свежий тест ПЦР или свидетельство о вакцинации.

– Фестиваль состоится, но требование – обязательный ПЦР, сданный за 72 часа или сертификат о вакцинации. Это требование для всех, включая артистов, гостей, журналистов и самих организаторов. Только в таком случае мы можем пропускать на фестиваль, – рассказали в пресс-службе «Дикой мяты».

«Если вы по каким-то причинам не готовы сдать ПЦР-тест или он оказался положительным, вы можете оставить билеты, и они будут действовать в 2022 году, – сказано на официальном сайте «Дикой мяты». – Вы также можете вернуть билеты, отправив заявку строго до 12:00 18 июня!

Возврат составит полную стоимость ваших билетов, включая купленные по акции, за минусом сервисного сбора.

Заявки на возврат будут рассматриваться до 1 августа включительно. Оформить возврат можно у вашего билетного оператора – он указан на билете».

В числе отмененных фестивалей в России значатся «Нашествие», «Усадьба Jazz» (Московская область), «Боль» (Москва), Бушуевский, Ильменский и Бажовский фестивали (Челябинская область), «Ночь в Дивногорье», «На Троицу», «Лето в Кольцовском сквере» (Воронежская область), фестиваль барокко (Подмоклов), «Сабантуй-2021» (Екатеринбург), фестиваль фейерверков «Звездопад» (Смоленск), «Тун пайрам» (Хакассия), «Ассоциации» (Царское Село).

Организаторы еще одного крупного фестиваля «Летчик-фест» (6-8 августа) пока не сообщали об отмене или переносе. Пресс-служба фестиваля оперативно не ответила на запрос Sobesednik.ru.

Рубрика: Культура и ТВ

Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 2 недели назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Шоу-бизнес 14 минут назад

Сати Казанова расплакалась из-за отказа авиакомпании пустить ее к мужу в Италию

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Кто она такая?!" Газманов резко ответил Сербякиной на призыв уйти со сцены

Культура и ТВ 3 часа назад

Спектакль с Цыгановым, концерты "Арии", фильм по Зощенко: самые заметные события недели

Шоу-бизнес 4 часа назад

Предательство Жигунова, порок сердца: Краско раскрыл причину смерти телеэксперта Заграевского

Культура и ТВ 19 часов назад

Политолог Руслан Бортник: через 10 лет Украина станет моноэтнической и достаточно моноязычной

Культура и ТВ 20 часов назад

"У меня истерика!" Лера Кудрявцева пожаловалась на хамство скорой помощи

Культура и ТВ 21 час назад

В Москве стартует Международный фестиваль документального кино

Шоу-бизнес 22 часа назад

Дженифер Лопес и Анджелина Джоли вернулись к бывшим возлюбленным

Культура и ТВ 22 часа назад

"Надо выгнать ее с ТВ!" Анастасия Макеева подралась с бывшей женой своего нового мужа

Спорт 22 часа назад

Роберто Карлос считает высокими шансы сборной России выйти из группы на Евро-2020

Культура и ТВ 22 часа назад

Иван Краско впервые назвал настоящую причину смерти своего сына – актера Андрея Краско

Шоу-бизнес 23 часа назад

Елену Беркову прооперировали на Украине

Шоу-бизнес 1 день назад

"Покупал на черный день": Кортнев лишился квартиры из-за ковида

Спорт 1 день назад

Автоматчики, кордоны, "меню подушек": Как живется сборной РФ на Евро

Туризм 1 день назад

"Ждем всех на Белом море!" В Сети обсуждают, как избежать толкучки на курортах

Культура и ТВ 1 день назад

Зеркальный лабиринт культуры

Шоу-бизнес 1 день назад

Поход в загс не состоится, свадьба – может быть: Моргенштерн хочет десять детей

Шоу-бизнес 1 день назад

Владимир Фриске: "Моя единственная мечта – увидеть внука и все ему рассказать"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика